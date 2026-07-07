HR-konsult till Sundbybergs stad
Sundbybergs kommun / Personaltjänstemannajobb / Sundbyberg Visa alla personaltjänstemannajobb i Sundbyberg
2026-07-07
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Vill du arbeta i en stad där idéer snabbt blir verklighet och där du ser resultat av ditt arbete? I Sundbyberg är det nära mellan människor, beslut och möjligheter. Här får du vara med och påverka på riktigt, samtidigt som du utvecklas och växer i din roll.
Du gillar ordning och reda och är full av idéer - precis som vi.
Vi söker nu en ersättare och passar samtidigt på att utöka vårt fantastiska HR-team!
Det vi söker är en ny kollega som kommer att ha specialistområde inriktning arbetsmiljö. Vi avser även utöka med en ny kollega som kommer att ha specialistområde IT/systemverktyg inom HR.
Vi är nu inne på en resa med att skapa en toppmodern HR-avdelning med de senaste digitala verktygen. Detta medför flera intressanta utvecklingsprojekt som är på gång och fler kommande - allt för att underlätta för cheferna och medarbetarna i sitt arbete.
Sundbybergs stad satsar på ledarskap och god arbetsmiljö och på HR-avdelningen arbetar vi för att skapa attraktiva och hälsosamma verksamheter i framkant, med kompetenta, motiverade och stolta medarbetare. Här har du möjlighet att både påverka och utvecklas tillsammans med dina kollegor.
HR-avdelningen består av HR och Lön. Inom avdelningen är vi totalt 20 medarbetare och vi tillhör sektorn ledning och samordning.
Om sektorn ledning och samordning:
Tydliga ramar. Verkligt handlingsutrymme.
Vad vi gör
Sektorn för ledning och samordning håller ihop stadens styrning och utveckling. Vi arbetar nära beslutsfattare och skapar ordning i komplexa frågor – så att Sundbybergs stad kan fungera, utvecklas och hålla över tid.
Hur vi arbetar
Tydliga ramar ger oss riktning och trygghet. Inom dem tar vi initiativ, prövar lösningar och justerar när verkligheten kräver det. Alltid med fokus på helheten och stadens bästa.
Att arbeta hos oss
Hos oss får du använda din kompetens där den spelar roll. Du arbetar med frågor som spänner över hela organisationen och som kräver både omdöme och samarbete. Här finns det en stor spelplan för kompetensutveckling och att tänka nytt. Förväntningarna är tydliga, uppdraget har sammanhang och stödet finns när det behövs.
Vem vi söker
På sektorn för ledning och samordning söker vi dig som är nyfiken på hur saker hänger ihop, tar ansvar och bidrar till vårt gemensamma uppdrag.
Som HR-konsult hos oss erbjuds du ett omväxlande uppdrag där du arbetar både operativt och strategiskt med verksamhetsnära personalfrågor. Arbetsuppgifterna är breda och du arbetar konsultativt för att utveckla och stötta ledarna i verksamheten. Varje HR-konsult är huvudsaklig kontaktperson gentemot cheferna inom något eller flera verksamhetsområden. I ditt uppdrag kommer du även att tillsammans med dina HR-kollegor delta i och driva strategiskt utvecklingsarbete inom hela HR-området samt utforma och genomföra utbildningsinsatser.
Du förväntas självständigt kunna driva dina ärenden samtidigt som du har bra stöd av övriga på enheten samt Lönechef/HR-chef. Enheten präglas av ett nära och prestigelöst samarbete och HR-konsulterna träffas veckovis för att diskutera pågående ärenden – en viktig faktor för kollegialt stöd, kunskapsöverföring och utveckling inom gruppen.
I rollen som HR-konsult förväntas du även utveckla processer och arbetssätt inom ditt specialistområde, tex ansvara för årlig uppföljning SAM och implementering av nya system.
Krav i rollen
Personalvetarexamen eller motsvarande utbildning som arbetgivaren finner relevant.
Erfarenhet av arbete i en liknande roll inom brett kvalificerat HR-arbete.
Erfarenhet av att arbeta kvalificerat inom arbetsmiljö eller systemfrågor.
Mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Hög digital mognad.
Meriterande
Arbetat i kommun eller region.
Som person är du noggrann, strukturerad och trygg. Du har en god kommunikativ förmåga, är prestigelös samt har en hög integritet och skapar lätt förtroende hos både ledare och medarbetare. Du har en hög grad av självledarskap, är initiativrik och inte rädd för att be om hjälp vid behov.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper vid den här rekryteringen för att kunna möta våra chefers behov och för att på bästa sätt komplettera arbetsgruppens dynamik.
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Ansök senast den 16 augusti 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Bifoga endast CV.
Vid frågor nås rekryterande chef främst from 6 aug.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet. Tjänsten innebär att du kan komma att ingå i Sundbybergs stads krigsorganisation.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Sundbybergs stad Sundbyberg är en levande och växande stad mitt i Stockholmsregionen. Här bor drygt 55 000 invånare på nio kvadratkilometer, vilket gör oss till Sveriges mest tätbefolkade kommun. I Sundbyberg möts stadens puls och stora grönområden, och tack vare vårt centrala läge och välutbyggda kollektivtrafik är det alltid enkelt att ta sig hit. Närheten mellan kollegor, invånare och beslut präglar vårt arbete och skapar en arbetsmiljö där du syns och gör skillnad. Vi vågar prova nytt och satsar stort på innovation och digitalisering. Här får du driva utvecklingen av smarta lösningar som inte bara förenklar vardagen för invånarna, utan också sätter Sundbyberg på kartan som en föregångskommun. Sundbyberg växer med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs Kommun
(org.nr 212000-0175), https://www.sundbyberg.se/
M (visa karta
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172 92 MADENVÄGEN 4 Arbetsplats
Sundbybergs Stad Kontakt
HR-chef
Niklas Lundberg niklas.lundberg@sundbyberg.se +46700875262 Jobbnummer
9995744