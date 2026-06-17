HR-konsult till Stockholm
Bemannia AB (Publ.) / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-06-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Har du arbetat med HR inom offentlig verksamhet samt är tillgänglig för uppdrag i september? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Vi söker en HR-konsult till vår kund i Stockholm för uppdrag som pågår från september till december. Tjänsten är på heltid 100% och du arbetar vid kundens kontor i Hässelby.
Dina arbetsuppgifter
I denna tjänst kommer du bland annat arbeta med råd, stöd och vara operativt delaktig till/med chefer inom personaladministration, arbetsmiljö, arbetsrätt och rehabiliteringsfrågor. Du kommer vidare:
Driver projekt inom personalområdet
Samverkan och förhandling med fackliga parter
Utbildar inom personalområdet
Ansvara för intern personalinformation
Medverka i rekrytering och urval av personal
Introduktion och omställning av personal
Driver och håller samman lönerevisionen samt lönekartläggningPubliceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
Högskoleutbildning som exempelvis personalvetarprogrammet eller motsvarande inom personal/HR
Brett arbete inom flera områden, exempelvis att man arbetat med rekrytering/bemanning, löneöversyn, arbetsmiljö
Goda kunskaper inom arbetsrättslagstiftningen
Goda kunskaper i MS Office
Systemvana av personalsystem för större organisationer
Mycket god samarbetsförmåga
Erfarenhet från offentlig verksamhet inom HR området
Erfarenhet av att ha arbetat i Stockholms stad och ha kunskaper kring processer och system
Meriterande
Tidigare arbetat med löneprocessen, suttit i ledningsgrupp och arbetat mot avdelningarna äldreomsorg, socialtjänst och förskola.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
⭐ En nära kontakt med din konsultchef ⭐ Möjlighet till fler spännande uppdrag ⭐ Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad ⭐ Trygga anställningsvillkor
🔭 Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 24 juni.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Martin Bruzelius martin.bruzelius@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 413 02 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7932897-2058594". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia Ab (publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9969008