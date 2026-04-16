HR-konsult till stadskontoret - vikariat
2026-04-16
Vill du vara med och utveckla en förvaltning som riktar, utmanar och förstärker utvecklingskraften i staden? En av våra kollegor ska vara föräldraledig och vi söker nu en HR-konsult som vill vara med och bidra till att stadskontoret fortsätter vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare.Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Som HR-konsult på stadskontoret arbetar du tillsammans med dina kollegor som ett nära kvalificerat chefsstöd i alla tänkbara frågor kopplade till arbetsgivarrollen och ledarrollen. Uppdraget är brett och varierat. Du arbetar med allt från rekrytering och lönefrågor till arbetsrätt och arbetsmiljö. Samtidigt har du i just den här rollen ett särskilt ansvar för löneprocessen på stadskontoret. Det innebär att du samordnar stadskontorets årliga löneöversyn samt arbetar med lönekartläggning och löneanalyser som en del i vårt arbete för jämställda och konkurrenskraftiga löner.
Jobbar du hos oss blir du en del av vår enhet där HR och kommunikation jobbar gemensamt mot samma målsättning - att skapa riktigt bra förutsättningar för verksamheten. Enheten består av tre HR-konsulter, en HR-administratör, en kommunikatör och en enhetschef.Kvalifikationer
Som medarbetare på stadskontoret bär du tre viktiga roller. Som tjänsteperson arbetar du rättssäkert och i linje med vårt uppdrag. Som verksamhetskunnig bidrar du med din kompetens till utveckling och resultat. Som kollega samarbetar du, delar kunskap och bidrar till en god arbetsmiljö.
För att du ska axla uppdraget hos just oss behöver du ha följande:
examen från PA-programmet eller annan universitets-/högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Flerårig erfarenhet av brett HR-arbete
Erfarenhet av löneprocesser, gärna inklusive löneöversyn, lönekartläggning och löneanalys
God analytisk förmåga och vana att arbeta strukturerat
Du har också erfarenhet av att arbeta med facklig samverkan och är van vid att ha en nära dialog med fackliga parter.
Du som söker ska trivas i ett teamsammanhang och vara öppen för att både dela erfarenheter och vara nyfiken på andras kompetenser. Vardagen är aldrig förutsägbar och det är därför viktigt att du är beredd att omprioritera när det behövs.
Om arbetsplatsen
Stadskontoret riktar, utmanar och förstärker utvecklingskraften i organisationen, i staden och i regionen. Vi är kommunstyrelsens förvaltning och arbetar med ett helhetsperspektiv nära stadens ledning. Stadskontoret består av sju olika avdelningar och har sammanlagt ca 300 personer anställda. Våra avdelningar arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har många medarbetare med en hög specialistkompetens.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Så snart som möjligtÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20260669".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
https://malmo.se/
Kalendegatan 1
)
211 35 MALMÖ
Malmö Stad
Facklig kontakt Akavia/SACO
Åsa Lindstedt Jarlstam asa.jarlstam@malmo.se 040-345116 Jobbnummer
