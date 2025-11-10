HR-konsult till Solna stad
2025-11-10
Nu söker vi en HR-kollega som tillsammans med oss kan fortsätta utveckla attraktiva och hållbara arbetsplatser som möter morgondagens förväntningar.
Vill du bidra till samhällsnyttan och bli en del av vårt team där vi ser det som självklart att stötta varandra i ett nära kollegialt samarbete, då vill vi att du söker!
På HR-enheten i Solna stad har vi stor samlad kompetens och erfarenhet. Vi ansvarar för ett professionellt och kvalificerat ledningsstöd inom HR-området till stadens förvaltningar. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för att Solna stad ska vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade ledare och medarbetare som tillsammans skapar goda resultat.
Vi arbetar nära verksamheterna och är en viktig del i att utveckla stadens arbetsgivarpolitik, kompetensförsörjning och arbetsmiljöarbete. Inom HR enheten ryms HR konsulter och strateger, rekryterare, digital HR och Lön. Tillsammans utgör vi ett kompetent och engagerat team som samarbetar tätt och prestigelöst.
Vårt erbjudande
- En bred och utvecklande HR-roll i en modern kommun i framkant
- Möjlighet att arbeta proaktivt och verksamhetsnära med HR-frågor
- Ett engagerat och kompetent team med nära samarbete
- Kort beslutsvägar och stort handlingsutrymme
- Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete utifrån verksamhetens behov
Vad innebär arbetet?
Som HR-konsult hos oss ansvarar du för att ge ett kvalificerat och konsultativt stöd till chefer inom hela HR-området. Du arbetar både operativt och strategiskt med en eller flera förvaltningar och är en viktig samarbetspartner i frågor som rör arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering och kompetensförsörjning. Du representerar HR i förvaltningens ledningsgrupp och bidrar aktivt med HR perspektivet i de frågor som avhandlas där. I rollen som HR-konsult stödjer du organisationen i MBL-förhandlingar och överläggningar, bidrar aktivt i facklig samverkan och förvaltningarnas arbetsmiljökommitté. Har du särskilt intresse för något område inom HR? Då kan det finnas möjlighet att fördjupa sig i det, beroende på intresse och verksamhetens behov.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har
- Relevant akademisk utbildning inom HR, personalvetenskap eller liknande
- Flerårig erfarenhet av brett kvalificerat HR-arbete och chefsstöd i en större organisation
- Goda kunskaper inom arbetsrätt, kompetensförsörjning och förhandling
- Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
- God IT-vana och intresse för digitala verktyg och systemstöd
Vi ser det som meriterande om du har
- Erfarenhet från politiskt styrd organisation
- Erfarenhet av arbete med barn- och utbildningsverksamheter
- Kännedom om kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB)
- Erfarenhet av att representera HR i ledningsgrupp
Du har lätt för att skapa förtroende och bygga goda relationer, både med chefer och kollegor i olika delar av organisationen. Med ett genuint engagemang för HR-frågor driver du utveckling framåt och bidrar med både energi och struktur. Du är van att arbeta självständigt och har ett konsultativt och lösningsorienterat förhållningssätt, samtidigt som du är lyhörd för verksamhetens behov. Du rör dig obehindrat mellan strategiska perspektiv och operativa insatser - alltid med fokus på att leverera ett professionellt HR-stöd som gör skillnad.
Mer information om ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, tillträde enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 23 november 2025. I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du ansöker kommer du istället att få svara på frågor relevanta för tjänsten. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta tf. HR-chef Maria From, på 08-746 30 99 eller på maria.from@solna.se
.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Stadsledningsförvaltningens uppgift är att biträda kommunstyrelsen med ledning och styrning av övergripande och strategiska frågor.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit. Ersättning
Individuell lönesättning
