HR-konsult till socialförvaltningen
2026-02-12
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du vara med och utveckla Sveriges nionde största kommun? Vill du arbeta brett med HR-frågor där du kan använda din kunskap och erfarenhet i en organisation där personalfrågor har stort fokus? Då är det här ett jobb för dig!
Välkommen till oss
Socialförvaltningen finns för människor i alla åldrar och livssituationer - barn, ungdomar, familjer, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Tillsammans arbetar vi för att skapa trygghet, utveckling och möjligheter för kommunens invånare.
HR-enheten är en del av socialförvaltningens stab och centrala stödfunktioner. Här skapar vi goda förutsättningar för chefer och verksamheter genom att vägleda, utveckla och ge konsultativt stöd utifrån ett arbetsgivarperspektiv. HR-enheten består av cirka 25 medarbetare med roller som HR-konsult, rekryteringskonsult, bemanningscontroller, enhetschef och HR-chef. Vår arbetsplats ligger centralt i Jönköping, på Juneporten, med nära till både buss och tåg.
Ditt nya jobb
Som HR-konsult blir du en del av ett team med ett tiotal kollegor som har bred kompetens och ett nära samarbete. Rollen är varierad och kombinerar både strategiskt och operativt HR-arbete. Du driver förbättringsarbete, utveckling och uppföljning inom personalområdet. Du ger kvalificerat stöd till chefer och ledning inom bland annat arbetsmiljö, arbetsanpassning, lönebildning och lag- och avtalstolkning. Rollen innebär även att du håller utbildningar, presentationer samt deltar i och driver olika projekt. Du kommer att samarbeta med chefer inom en eller flera av förvaltningens verksamheter och ha ett nära samarbete med funktionens ledning, chefer och fackliga organisationer.
HR-enheten arbetar nära mellan teamen och tillsammans tar vi hand om frågor som rör personal, rekrytering och bemanning. Du kommer även att samarbeta med exempelvis kommunhälsan, Försäkringskassan och HR-funktioner i andra förvaltningar.
Din kompetens
Du har en akademisk examen inom HR- eller personalområdet, alternativt likvärdig utbildning som bedöms av arbetsgivaren. Viktigt att du har goda kunskaper i lagen om anställningsskydd, arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen. Vidare uttrycker du dig väl i både tal och skrift.
Meriterande med erfarenhet av kvalificerat HR-arbete där du har stöttat chefer inom arbetsrätt, arbetsmiljö, lönebildning, samverkan samt förhandling med fackliga organisationer. Vi ser gärna att du även har kunskap och intresse för frågor inom AI och digitalisering.
Som person har du ett starkt engagemang och en naturlig vilja att ge god service. Du arbetar självständigt och strukturerat där du driver processer framåt, samtidigt som du är lyhörd och samarbetar väl. Du skapar tillit, bygger goda relationer och är lösningsfokuserad även när förutsättningar förändras. Du kommunicerar tydligt och pedagogiskt där du anpassar ditt budskap efter mottagaren. I tjänsten behöver du vara trygg i att hantera komplexa frågor och svåra samtal där du företräder arbetsgivarens riktlinjer och beslut. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete tillsammans med engagerade kollegor. Som HR-konsult har du en viktig roll i att stärka socialförvaltningens arbete och därigenom bidra till att kommunens medborgare får det stöd de behöver. Vi är en stor och betydelsefull organisation som arbetar för att både medarbetare och invånare ska må bra. Som anställd i Jönköpings kommun får du en trygg anställning och får även ta del av våra generella förmåner: - Generöst flextidsavtal
- Arbetstidsförkortning juni-augusti
- Betald semester första anställningsåret
- Friskvårdsbidrag
Bra att veta
Anställningen avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetstiden är måndag till fredag, dagtid.
Rekryteringen sker med löpande urval och intervjuer. Testverktyg kommer tillämpas i processen.
Vill du veta mer?
Har du några funderingar är du välkommen att kontakta rekryterande enhetschef Annika Engman
Kontaktuppgifter till fackliga företrädare: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som HR-konsult!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
