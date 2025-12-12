HR-konsult till sjukhusvårdens HR-avdelning
Vill du fortsätta att utvecklas i den breda HR-rollen och arbeta nära verksamheten, med kvalificerade operativa och strategiska uppgifter, och samtidigt ingå i ett större sammanhang med många HR-kollegor? Attraheras du av att arbeta i en organisation med ett riktigt meningsfullt och viktigt uppdrag? Om ja, då har vi rätt jobb för dig!
Vi är en större HR-avdelning med tolv HR-konsulter med ett trivsamt arbetsklimat, där vi bryr oss om och utvecklar varandra! Vi stöttar sjukhusvården i Region Kronoberg som ansvarar för den specialiserad hälso- och sjukvården som bedrivs på sjukhusen i Ljungby och Växjö. Sjukhusvården har 3 200 medarbetare och är organiserad i 20 verksamheter/kliniker. Sjukhusvården står inför många spännande utmaningar för att möta framtidens hälso- och sjukvård. Kompetensförsörjning är en av dem och här har HR har en viktig roll.
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Som HR-konsult ingår du i några verksamheters ledningsgrupper och är chefernas närmaste stöd inom HR-området. Arbetet är mycket varierat och du verkar inom de flesta HR-processer såsom arbetsmiljö, lag- och avtalstolkning, fackliga förhandlingar, kompetensförsörjning och ledarskapsstöd. Vi ansvarar för att förse verksamheterna med kunskap, rådgivning, analys och stöd. Vi arbetar också med att implementera, utveckla och följa upp våra arbetssätt.
Vi behöver dig som brinner lite extra för kompetensförsörjningsfrågor och vill hålla ihop och leda utvecklingsarbeten i nära samarbete med våra chefer, kollegor på avdelningen och andra delar av regionens HR-funktion.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från PA-programmet eller motsvarande akademisk utbildning och några års arbetslivserfarenhet av kvalificerat HR-arbete. Du behöver vara bra på att planera och organisera ditt arbete självständigt och leverera stöd med hög kvalitet och service. Du är lyhörd för andras behov och bra på att skapa förtroendeingivande relationer. Du har en hög analytisk förmåga och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. Du stimuleras av att hålla ihop komplexa frågor och leda utvecklingsarbeten. För oss är det viktigt att du har ett genuint engagemang för ditt arbete och har en stor drivkraft att själv och tillsammans med dina kollegor arbeta för att på bästa sätt möta verksamheternas behov!
Arbetsplatsen ligger i anslutning till sjukhuset i Växjö. Tjänstgöring förekommer c:a 1-2 dagar i veckan på Ljungby sjukhus.
Intervjuer planeras den 13 och 15 januari.
Vi tillämpar personlighets- och problemlösningstest som underlag till urvalet, som tillsammans med CV avgör vilka som går vidare i processen.
Varmt välkommen med din ansökan!
