HR-konsult till myndighet i Linköping
2025-09-18
Har du flerårig erfarenhet som HR-konsult? Då kan detta vara ett uppdrag för dig. Varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Vår kund i Linköping som är en statlig myndighet i Linköping är i behov av en HR-konsult. Tjänsten är ett konsultuppdrag via Bemannia med planerad start så snart som möjligt och förväntas pågå till och med 30 november 2025. Tjänsten är på heltid och arbetet kan utföras på distans men ibland behövs man vara på plats på kontoret i Linköping.
Dina arbetsuppgifter
Som HR-konsult kommer du att arbeta med en hel del del styrdokument som behöver ses över och bearbetas, vilket innefattar följande arbetsuppgifter:
Utveckla en övergripande arbetsmiljöpolicy för myndigheten. Idag finns fyra policys: arbetsmiljöpolicy, friskvårdspolicy, tobakspolicy, alkohol och drogpolicy, som vi vill baka ihop i en samt i sådana fall ha riktlinjer, rutiner under denna policy. (arbetsmiljöområdet)
Samordna "Våld i nära relation"-rutin så att den blir beslutad (vi är i sluttampen). Ta fram en implementeringsplan. (likabehandlingsområdet)
Representationspolicyn behöver ses över då vi skrev belopp som gällde då och behöver uppdateras i och med att Skatteverket uppdaterat sina.
Introduktionspolicy och praktikantpolicy som skulle kunna bli riktlinjer eller rutiner istället för policy.
Dina kvalifikationer
Högskoleutbildning exempelvis personalvetarprogrammet eller likvärdig utbildning och minst tre års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning samt fem års arbetslivserfarenhet som HR-generalist eller likvärdig
Har du tidigare erfarenhet av att själv skrivit fram olika styrdokument tidigare i sitt yrkesliv (förstå texter, koppla sammatexter och vara pedagogiskt och kommunikativ)
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Kunskaper om HR-system (exempelvis Heroma, Primula m.fl.)
Kunskaper om rekryteringsverktyg (exempelvis ReachMee m.fl.)
God kännedom om lagar och förordningar inom HR-området
Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
Goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration.
