HR-konsult till kund i Östergötland
2025-08-11
, Ydre
, Tranås
, Eksjö
, Boxholm
, Vimmerby
, Nässjö
, Mjölby
, Åtvidaberg
Har du flerårig erfarenhet som HR-konsult samt spetskompetens inom det arbetsrättsliga området? Då kan detta vara ett uppdrag för dig. Välkommen med din ansökan.
Om uppdraget Vi söker nu en HR-konsult på deltid för ett uppdrag hos vår kund i Östergötland. Uppdraget planeras påbörjas så snart som möjligt och pågår tre månader framåt. Uppdragets omfattning är 50% och distansarbete är möjligt en viss del av tiden.
Detta är ett konsultuppdrag via Bemannia
Vår kund står inför en omorganisation som kommer att leda till en del förändringar i organisationen. Som HR-konsult kommer du att vara behjälplig med att komma till avslut i ett stort antal ärenden. Ditt fokus kommer ligga på det arbetsrättsliga området. Kvalifikationer
Mycket goda kunskaper inom det arbetsrättsliga området
Praktisk erfarenhet av arbetsrättsliga frågor
Akademisk utbildning inom HR, personal eller beteendevetenskap eller annat som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2025-08-14.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Julia Aldén, julia.alden@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 073-746 37 00.
