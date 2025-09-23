HR-konsult till kund i Laholm
Har du minst sju års erfarenhet av arbete inom arbetsrätt samt kandidatexamen inom relevant HR-område? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan. Om uppdraget
Vi söker en HR-konsult för ett uppdrag inom arbetsrätt som startar 1 oktober 2025 och pågår till den 28 februari 2026, med möjlighet till förlängning. Det är en heltidstjänst där du arbetar 40 timmar i veckan under kontorstider vid kundens lokaler i centrala Laholm. Distansarbete sker i överenskommelse med kund max 1-2 dagar i veckan efter introduktionPubliceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
I denna tjänst kommer du arbeta med sedvanligt HR-stöd till chefer kopplat till personalärenden samt rehabiliteringsärenden. Du arbetar även med löpande personaladministration i Heroma, Qlicksense, Hälsosam och Arbetsmiljöverktyget. I din roll kommer du tillhöra verksamheten HR och lön. Kvalifikationer
Minst 7 års erfarenhet av kvalificerat arbete inom arbetsrätt
Minst kandidatexamen inom relevant område
Dokumenterad vana av att arbeta konsultativt inom HR, gärna inom större organisationer eller offentlig verksamhet
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag 26 september 2025.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 169 30 00
