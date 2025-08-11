HR-konsult till kund i Härnösand
2025-08-11
Har du högskoleutbildning inom personal eller liknande? Har du även B-körkort och flerårig erfarenhet av brett HR-arbete? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan. Om uppdraget
Vi söker en HR-konsult till vår kund som är verksam inom vårdsektorn. Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid 100% via Bemannia som startar senast 15 september och pågår tills 30 december 2025. Arbetet sker vid kundens kontor i Härnösand. Det finns viss möjlighet till förlängning av uppdragetPubliceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Aktuellt HR-uppdrag innebär att på heltid stötta chefer sakkunnigt och konsultativt i samtliga förekommande HR-områden. Du kommer utgöra ett såväl strategiskt som taktiskt/operativt stöd till flera chefsnivåer i organisationen. Stödområden som kan bli aktuella:
HR-perspektiv på planering och uppföljning av verksamheten
Arbetsrättslig konsultation utifrån lag och avtal
Samverkan och förhandling
Organisationsförändring och arbetsbrist
Misskötsamhet
Kränkande särbehandling/trakasserier
Chefsrekrytering
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetslivsinriktad rehabilitering
Lönebildning och årlig löneöversyn
Stöd i beredning av beslutsunderlag (statistik mm) Kvalifikationer
B-körkort
Akademisk utbildning på kandidatnivå med inriktning HR eller annan relevant utbildning
Flerårig erfarenhet av brett HR-arbete på operativ nivå, särskilt viktigt med kompetens och erfarenhet av individ- och gruppärenden såsom rehabiliterings- samt misskötsamhetsprocesser
Erfarenhet av facklig samverkan och förhandlingar
Mycket god svenska, i tal och skrift
Meriterande
Arbete inom offentlig förvaltning/politiskt styrd organisation
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 22 augusti 2025.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 169 30 00.
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.
