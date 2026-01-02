HR-konsult till Kompetensförsörjningsenheten
Vill du arbeta med kompetensförsörjning i en roll som kombinerar strategiskt och operativt HR-arbete? Som HR-konsult hos Region Värmland får du en varierad och utvecklande tjänst där du arbetar nära chefer och bidrar till att utveckla rekryteringsprocesser och stärka Region Värmlands arbetsgivarvarumärke.
Din arbetsplats
Som HR-konsult inom Kompetensförsörjningsenheten blir du en del av Region Värmlands HR-organisation. På enheten arbetar cirka 20 medarbetare, och totalt är vi omkring 90 personer som tillsammans utgör regionens HR-funktion. På Kompetensförsörjningsenheten arbetar HR-konsulter, HR-strateger och HR-administratörer tillsammans med att utveckla och stödja organisationens långsiktiga kompetensförsörjning. Gruppens uppdrag är brett och varierat och omfattar både strategiskt utvecklingsarbete och operativt stöd i rekryteringsprocesser, i nära samverkan med verksamheterna.
Vi är ett engagerat team med god sammanhållning. Vi delar kunskap, stöttar varandra och skapar en arbetsmiljö med bra samarbete och hög kvalitet.
Som HR-konsult bidrar du till att utveckla och kvalitetssäkra Region Värmlands rekryteringsprocess och kompetensförsörjningsarbete. I rollen kommer du att arbeta nära verksamhetens chefer och ge konsultativt stöd genom hela rekryteringsprocessen.
Du kommer att ha en aktiv roll i regionens arbete med utlandsrekrytering, det innebär att du samordnar och driver processer för att hitta och introducera internationell kompetens till Region Värmland. En viktig del av uppdraget är att arbeta med arbetsgivarvarumärket strategiskt genom att vara med och ta fram hur och var vi ska synas och operativt genom att delta i aktiviteter som stärker regionens position som attraktiv arbetsgivare, exempelvis mässor och andra marknadsföringsinsatser.
Du kommer även att ha en central roll i volymrekryteringar såsom sommarrekrytering, samt utveckla och samordna insatser för prao, praktik och breddad rekrytering.
Arbetet är omväxlande och du hanterar ofta flera parallella processer, både självständigt och tillsammans med kollegor. Du får möjlighet att påverka och utveckla verksamheten och de processer som enheten hanterar.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom HR och minst tre års arbetslivserfarenhet. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska och känner dig trygg i en konsultativ roll.
Det är meriterande om du har erfarenhet av HR-arbete och rekryteringsprocessens olika delar. Erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering, utlandsrekrytering, arbetsgivarvarumärke eller personlighetstester ses också som en fördel.
Som person är du nyfiken, engagerad och trivs med att samarbeta för att skapa bra resultat. Du är relationsskapande och samarbetsinriktad, har lätt för att bygga kontakter både internt och externt. Du tar initiativ, är flexibel och anpassar dig snabbt till ändrade förutsättningar. Rollen kräver god administrativ förmåga och en vana att hantera flera uppgifter parallellt. Du arbetar strukturerat, är noggrann och lösningsorienterad och motiveras av att utveckla och effektivisera processer. För oss är det viktigt att hitta rätt person för uppdraget, därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
