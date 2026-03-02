HR-konsult till Ideell organisation
Jurek Recruitment & Consulting AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-03-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
I detta uppdrag får du använda din HR-kompetens i en värderingsstyrd och samhällsbärande organisation, med stort mandat, nära samarbete med ledning och möjlighet att göra verklig skillnad.
För kunds räkning söker vi nu en erfaren HR-konsult till ett interimsuppdrag på deltid, 50 %
Uppdraget omfattar hela HR-bredden och du kommer att arbeta i nära samarbete med organisationens HR-chef. Tyngdpunkten i uppdraget ligger på arbetsrättsliga frågor samt fackliga dialoger och förhandlingar. I rollen ingår även arbete med lönerevision i närtid, chefsstöd samt att se över och vidareutveckla HR-policys och riktlinjer.
Vi söker dig som:
Är en senior och trygg HR-konsult med bred erfarenhet inom hela HR-området
Har mycket god kunskap inom arbetsrätt och fackliga processer
Är van vid att stötta chefer i både operativa och strategiska HR-frågor
Har erfarenhet av lönerevision och policyarbete
Har erfarenhet av arbete inom ideella organisationer (starkt meriterande)
Som person är du lyhörd, strukturerad och prestigelös. Du har lätt för att sätta dig in i nya verksamheter, skapar snabbt förtroende och är duktig på att förstå och möta kundens behov.
Uppdraget förväntas börja så snart som möjligt och löpa fram till ca midsommar, på deltid om 50 %. Vår kund har sitt kontor beläget i centrala Stockholm och det finns möjlighet till hybridarbete.
Konsult hos Jurek
År 2024 utsågs vi till en av Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen. Det är fint att få ett kvitto på vårt viktiga arbete med att erbjuda unika karriär- och utvecklingsmöjligheter. Som konsult hos oss får du chansen att arbeta på spännande arbetsplatser inom olika branscher och vid din sida har du alltid en dedikerad konsultchef som stöttar dig under ditt uppdrag och hjälper dig framåt i din karriär. Du kommer dessutom att bjudas in på flera spännande nätverksträffar och aktiviteter tillsammans med konsultchefer och övriga konsulter på Jurek.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7316398-1869726". Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Biblioteksgatan 11 (visa karta
)
111 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9772772