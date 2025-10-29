HR-konsult till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
2025-10-29
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Vi är cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Välkommen till oss
Vill du arbeta i en utvecklingsinriktad miljö där du får möjlighet att påverka? Hos oss på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning blir du en del av ett engagerat team som tillsammans bidrar med stöd till våra chefer och medarbetare.
Välkommen till en roll där ditt arbete gör skillnad!
Vi blir fler på HR-enheten och söker dig som vill förstärka vårt team och bidra med din erfarenhet inom området. När du är på plats kommer HR-teamet bestå av fem HR-konsulter, en HR-administratör och en HR-chef.
Vi på enheten för HR arbetar strategiskt, proaktivt och operativt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ledarskap och medarbetarskap inom vår förvaltning. Vi stöttar förvaltningens chefer i frågor inom hela HR-området. Vi arbetar mot en stor bredd av olika verksamheter vilket innebär att karaktären på de frågor vi får är varierande och kräver ett flexibelt och lösningsorienterat tänk.
Vi erbjuder
En kvalificerad och omväxlande roll där du arbetar brett inom hela HR-området.
Ett spännande uppdrag där du tillsammans med kollegorna är en viktig del av att utveckla HR-processer och rutiner på förvaltningen.
Ett dedikerat HR-team som tillsammans skapar en trivsam arbetsmiljö.
Möjlighet till distansarbete när arbetet så tillåter.
Möjlighet att bidra till samhällsnytta och vara med och skapa morgondagens Stockholm.
För att du ska ha ett bra arbetsliv hos oss finns flera förmåner för dig som anställd., läs mer om våra förmåner här.
Din roll
Som HR-konsult hos oss får du ett omväxlande och spännande uppdrag där du arbetar nära våra chefer i deras roll som arbetsgivare. Du kommer att arbeta både operativt och strategiskt med en bredd av HR-frågor och vara ett viktigt stöd i såväl vardagliga ärenden som i långsiktigt utvecklingsarbete. I din roll är du en trygg och coachande partner till cheferna och bidrar aktivt till att utveckla vår HR-funktion utifrån verksamhetens behov.
Tjänsten omfattar ett brett arbetsområde, bland annat inom:
Arbetsmiljö och rehabilitering
Arbetsrätt, förhandlingar och facklig samverkan
Kompetensförsörjning
Ledarskap och chefsstöd
I rollen ingår även att:
Driva och utveckla stadsdelsförvaltningens strategiska arbete inom kompetensförsörjning, rekrytering och årlig löneöversyn tillsammans med en kollega
Initiera och leda förbättrings- och utvecklingsinsatser inom området
Bidra till HR-enhetens gemensamma utveckling av arbetssätt, rutiner och verktyg
Hålla i utbildningar, workshops och presentationer kopplat till ditt uppdrag
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
kandidatexamen från personalvetarprogrammet eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
flerårig och aktuell erfarenhet av att ha arbetat i en bred och kvalificerad Hr-roll där du gett konsultativt stöd till chefer.
goda kunskaper i svenska språket.
Det är meriterande om du har:
arbetat i liknande roll inom offentlig förvaltning.
erfarenhet av att ha arbetat fördjupat med något eller fler av följande områden inom kommun eller region: kompetensförsörjning, rekrytering eller årlig löneöversyn.
erfarenhet av att ha arbetet med att ge stöd i HR-frågor inom Stockholms stad.
För att lyckas i rollen som HR-konsult behöver du ha ett professionellt förhållningssätt och känna dig säker i rollen som arbetsgivarrepresentant. Du har en god förmåga att i ditt uppdrag bygga, utveckla och bibehålla tillitsfulla relationer och ett gott samarbete med kollegor, verksamhetens chefer, fackliga representanter och andra aktörer. Du tar ansvar för, strukturerar och driver dina arbetsuppgifter framåt. Du är flexibel och har förmåga att styra om arbetsuppgifter utifrån ändrade prioriteringar eller förändrade förutsättningar. Du är nytänkande, proaktiv och drivande i utvecklingsarbete.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.
Övrigt
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kompetens inom området i stället för att skicka ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi utgå ifrån ditt CV och dina svar på urvalsfrågorna.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5962". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, HR-enheten Kontakt
Nozha Amezeane, rekryteringskonsult nozha.amezeane@stockholm.se 08-50811716 Jobbnummer
9578799