HR-konsult till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, vikariat
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-04-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi söker en HR-konsult till ett föräldravikariat fram till och med mitten av augusti 2027. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som tillsammans bidrar med stöd till våra chefer. Välkommen till en roll där ditt arbete gör skillnad!
Vi på enheten för HR arbetar strategiskt, proaktivt och operativt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ledarskap och medarbetarskap inom vår förvaltning. Vi stöttar förvaltningens chefer i frågor inom hela HR-området. Vi arbetar mot en stor bredd av olika verksamheter vilket innebär att karaktären på de frågor vi får är varierande och kräver ett flexibelt och lösningsorienterat tänk. HR-teamet består av fem HR-konsulter, en HR-administratör och en HR-chef.
Vi erbjuder
En kvalificerad och omväxlande roll där du arbetar brett inom hela HR-området.
Ett spännande uppdrag där du tillsammans med kollegorna är en viktig del av att utveckla HR-processer och rutiner på förvaltningen.
Ett dedikerat HR-team som tillsammans skapar en trivsam arbetsmiljö.
Möjlighet till distansarbete när arbetet så tillåter.
Möjlighet att bidra till samhällsnytta och vara med och skapa morgondagens Stockholm.
För att du ska ha ett bra arbetsliv hos oss finns flera förmåner för dig som anställd, läs mer om våra förmåner här.
Din roll
Som HR-konsult hos oss får du ett omväxlande och spännande uppdrag där du arbetar nära våra chefer i deras roll som arbetsgivare. Du kommer att arbeta både operativt och strategiskt med en bredd av HR-frågor och vara ett viktigt stöd i såväl vardagliga ärenden som i långsiktigt utvecklingsarbete. I din roll är du en trygg och coachande partner till cheferna och bidrar aktivt till att utveckla HR-processer utifrån verksamhetens behov.
Tjänsten omfattar bland annat:
Ledarskap och chefsstöd
Arbetsmiljö och rehabilitering
Arbetsrätt, förhandlingar och facklig samverkan
Kompetensförsörjning
HR-stöd till avdelningen för individ och familj.
I rollen ingår även att:
Bidra till HR-enhetens gemensamma utveckling av arbetssätt, rutiner och verktyg.
Hålla i utbildningar, workshops och presentationer kopplat till ditt uppdrag.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
kandidatexamen från personalvetarprogrammet eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
aktuell erfarenhet av att ha arbetat i en bred HR-roll där du gett konsultativt stöd till chefer.
goda kunskaper i svenska språket.
Det är meriterande om du har:
arbetat i liknande roll inom offentlig förvaltning.
erfarenhet av att ha arbetet med att ge stöd i HR-frågor inom Stockholms stad.
För att lyckas i rollen som HR-konsult behöver du ha ett professionellt förhållningssätt och känna dig säker i rollen som arbetsgivarrepresentant. Du har en god förmåga att i ditt uppdrag bygga, utveckla och bibehålla tillitsfulla relationer och ett gott samarbete med kollegor, verksamhetens chefer, fackliga representanter och andra aktörer. Du tar ansvar för, strukturerar och driver dina arbetsuppgifter framåt. Du är flexibel och har förmåga att styra om arbetsuppgifter utifrån ändrade prioriteringar eller förändrade förutsättningar. Du är nytänkande, proaktiv och drivande i utvecklingsarbete.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.Publiceringsdatum2026-04-22Övrig information
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kompetens inom området i stället för att skicka ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi utgå ifrån ditt CV och dina svar på urvalsfrågorna.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning!
Vi finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Hos oss arbetar cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Arbetsmiljön hos oss präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Läs gärna mer om vår förvaltning här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Hässelby torg 20-22, 2 trappor (visa karta
)
165 23 HÄSSELBY Arbetsplats
Stockholms stad, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, HR-enheten Kontakt
rekryteringskonsult
Nozha Amezeane nozha.amezeane@stockholm.se 08-50811716 Jobbnummer
9868328