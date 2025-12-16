HR-konsult till förskoleförvaltningen
Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-12-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252841
Lockas du av ett verksamhetsnära HR-arbete i en förvaltning med Malmös yngsta barn i fokus? Då är du välkommen att söka till oss! Du blir del av ett kompetent och dedikerat HR-team som arbetar med spännande och varierande uppdrag i en av Malmö stads största förvaltningar.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetsnära HR-konsult har du ett viktigt och roligt uppdrag där du stöttar våra chefer och verksamheter. Du arbetar innom hela HR-området vilket innebär arbetsrättsliga frågeställningar, arbetsmiljö, rehabilitering, facklig samverkan, förhandlingar och lönebildningsarbete.
Du har en konsultativ och coachande roll och du stöttar, utmanar och inspirerar cheferna i verksamheten. Tillsammans arbetar vi gemensamt för att skapa förutsättningar att utföra förvaltningens uppdrag så effektivt och framgångsrikt som möjligt. Som HR-konsult identifierar du behov och tar initiativ till förändrings- och utvecklingsarbete som leder till att förvaltningens övergripande mål påverkas positivt.
• Ge konsultativt stöd och service till chefer och verksamheter.
• Hantera rehabiliteringsärenden och olika typer av arbetsrättsliga frågeställningar.
• Delta i lönebildningsarbete och löneförhandlingar.
• Arbeta strategiskt med att utveckla HR-processer och bidra till förvaltningens långsiktiga utveckling.
Tillsammans med dina kolleger driver och utvecklar ni HR-arbetet framåt och ger varandra ett kunskapsutbyte.
Vad erbjuder vi dig?
• En bredd i rollen som HR-konsult.
• Ett arbete i en meningsfull verksamhet.
• Ett nära samarbete med kollegor där ni stöttar varandra och utvecklar processer och smarta arbetssätt tillsammans.
• En centralt belägen arbetsplats nära Triangelns köpcentrum med goda pendlingsmöjligheter.
• Möjlighet att variera var du arbetar ifrån, en dag från kontoret, nästa från våra verksamheter och den tredje hemifrån. Arbetsuppgifterna styr.
• Att ingå i ett HR-team med hög kompetens och vilja att ligga i framkant.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleexamen med inriktning mot HR/PA eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har minst 5 års erfarenhet av en kvalificerad HR-roll och är van att agera kvalificerat chefsstöd och att hantera frågor inom hela HR-området. Du har gedigen erfarenhet av att tolka och tillämpa kollektivavtal samt att genomföra förhandlingar med fackliga parter. Erfarenhet och förståelse för lönebildningsarbete är meriterande, liksom god kunskap om arbetsgivarens ansvar i rehabiliteringsprocesser.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att arbete i en bred HR-roll inom en politiskt styrd organisation.
Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift är ett krav.
Din tidigare erfarenhet gör att du kan arbeta självständigt i din roll som HR-konsult, vilket innebär att du kan driva, och hantera arbetsuppgifter med struktur och rätt prioritering. Att jobba teambaserat ger dig energi och du bidrar självklart till lärande och utveckling.
För att trivas hos oss bör du stimuleras av utåtriktat arbete och den bredd arbetsuppgifterna som verksamhetsnära HR-konsult innebär. Du har ett flexibelt och proaktivt förhållningssätt och är tydlig i din kommunikation vilket skapar såväl förtroende som goda samarbeten med andra. Utöver det ser vi att du trivs med att arbeta strukturerat och tar dig tid att säkerställa kvalitet och precision i ditt arbete, samtidigt som du har förmågan att se helheten och fatta välgrundade beslut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Förskoleförvaltningens HR-avdelning består av 30 medarbetare som erbjuder ett kvalificerat HR-stöd till förvaltningens chefer. Vi har ett nära samarbete med cheferna med målet att verka stärkande, proaktivt och ge ett verksamhetsnära stöd.
HR- avdelningen består av enheten för verksamhetsnära HR-stöd, i denna ingår rollen som generalist, rekryterare och uppdraget med arbetsmiljö fokus. Vi har också en nystartad kompetensförsörjningsenhet som arbetar med förvaltningens kompetensförsörjnings frågor.
Förskoleförvaltningen är en av Malmös största förvaltningar. Vi är cirka 4500 medarbetare och möter varje dag cirka 16 000 barn och deras vårdnadshavare på någon av våra 190 förskolor. Inom förskolan i Malmö stad får du löpande kompetensutveckling, tydliga karriärmöjligheter och ett nära ledarskap. Läs mer på malmo.se/förskolekarriär
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
SACO
Ida Bodin Eriksson ida.bodin-eriksson@malmo.se 0733-015 279 Jobbnummer
9646429