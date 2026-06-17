Hr-konsult till Farsta stadsdelsförvaltning
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2026-06-17
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Vår del av staden ligger mellan sjöarna Drevviken och Magelungen. Här arbetar Farsta stadsdelsförvaltning, 1400 engagerade medarbetare som nu behöver en ny kollega. Hos oss får du nära till både tunnelbana och pendeltåg, butiker och restauranger. Och nära till ett bad på sommaren och långfärdskridskor på vintern.
Välkommen till oss
Tycker du att det är viktigt att ditt arbete gör skillnad? Hos oss bidrar du till samhällsnyttan i en bred hr-roll nära verksamheten. Nu söker vi en ny kollega till hr-enheten då en av våra hr-konsulter går vidare till annat uppdrag.
Arbetsplatsbeskrivning
Hr-enheten i Farsta stadsdelsförvaltning ansvarar för att utveckla hr-processer och implementera Stockholms stads hr-strategier. Hr-enheten ser vidare till att hr-relaterade lagar, avtal och riktlinjer följs. Hr-enheten stödjer förvaltningens chefer på ett konsultativt sätt inom hela hr-området; lag och avtal, medarbetarskap och ledarskap, kompetensförsörjning, löneöversyn, arbetsmiljö och rehabilitering samt samverkan.
Hr-enheten består av fyra hr-konsulter, en hr-administratör och en hr-chef. Vi sitter i ljusa och trevliga lokaler mitt i Farsta centrum. Hos oss har vi en välkomnande stämning och en god arbetsmiljö. Hr-enheten präglas av samarbete och utveckling, där vi delar med oss av kunskap.
Vi erbjuder
I vår organisation erbjuds du goda kompetensutvecklingsmöjligheter samt ett stort nätverk inom Stockholms stad med många samarbetsytor.
Förvaltningen tillämpar flexibel arbetstid, vinter- och sommararbetstid samt möjlighet till semesterväxling. Om verksamheten tillåter finns det möjlighet att arbeta hemifrån del av arbetstiden. Förvaltningen erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet att köpa årskort till Stockholms stads simhallar inklusive gym till ett förmånligt pris. Läs mer om förmåner i Stockholms stad här: https://jobba.stockholm/formaner/
Din roll
Vårt erbjudande till dig!
I din roll som hr-konsult erbjuds du ett omväxlande uppdrag där du arbetar operativt och taktiskt med att stödja chefer och verksamhet löpande inom hr-relaterade frågor och processer. Du kommer vara kontaktperson för ett av våra verksamhetsområden där du ger konsultativt stöd i arbetsgivarrollen. Beroende på erfarenhet och intresse inriktar du dig mot ett eller flera specialistområden. Inom ditt specialistområde driver du förvaltningsgemensamt utvecklingsarbete samt utformar och genomför informations- och utbildningsinsatser för chefer och andra målgrupper.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom hr eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
• Flerårig erfarenhet av brett hr-arbete där du stöttat chefer och verksamheter i alla vanligen förkommande hr-processer och frågor.
• Har erfarenhet av att driva utvecklingsarbete inom hr och genomföra olika utbildningsinsatser.
Det är meriterande om du har erfarenhet av hr-arbete inom offentlig sektor.
Vi söker dig som är trygg i arbetsgivarrollen, är lyhörd för verksamhetens behov och är lösningsfokuserad. Du är van att arbeta självständigt och driva ditt arbete framåt. Vidare är du bra på att samarbeta och skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och uttrycker dig tydligt på svenska i såväl tal som skrift.
I denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga färdigheter.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning inkl. arbete i deras hem, behöver du visa ett utdrag ur belastningsregistret. Vid ledande eller kritisk befattning kan även utdrag ur belastningsregistret bli aktuellt. Utdraget skickas digitalt till arbetsgivaren vid begäran och ska inte vara äldre än sex månader från utfärdandedatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Storforsplan 36, plan 11, Farsta centrum (visa karta
)
123 22 FARSTA Arbetsplats
Stockholms stad, Farsta stadsdelsförvaltning, hr-enheten Kontakt
Pernilla Östberg, HR-chef 08-50818051 Jobbnummer
9968691