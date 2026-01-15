HR-konsult till Ekerö kommun
2026-01-15
Dina arbetsuppgifter
Vi tror på dig och din förmåga - därför ger vi dig stort utrymme i din roll. Många som jobbar hos oss uppskattar förtroendet och ansvaret de får i vår kommun, eftersom det bidrar till mycket lärande och utveckling i vardagen. För att lyckas är du trygg i dig själv, ditt yrke och har förmågan att både ta för dig - och sätta gränser.
HR-enhetens uppdrag är att ge kommunens chefer bästa möjliga förutsättningar att leda och utveckla sina verksamheter. Som HR-konsult är din främsta uppgift att ge kvalificerat stöd inom hela kompetensförsörjningsprocessen,- bland annat rekrytering, introduktion, lönesättning, arbetsmiljö, rehabilitering, avtalstolkning och arbetsrättslig rådgivning.
Du blir en viktig del av vår HR-enhet som består av 11 engagerade medarbetare inom HR och lön. Tillsammans arbetar vi både operativt och strategiskt med hela bredden av HR-frågor. I rollen har du en nära och stödjande dialog med kommunens chefer samtidigt som du driver utveckling och ansvarar för vissa kommunövergripande HR-processer. Hos oss är utveckling en naturlig del av vardagen, vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och förnya våra HR-processer, och du får stora möjligheter att påverka både riktning och arbetssätt.
Vi är en grupp som trivs, utvecklas och lär av varandra, med en positiv och prestigelös arbetskultur som grund. Därför söker vi dig som är öppen, engagerad och har en genuin vilja att bidra, både till utvecklingen av våra HR-processer och till teamets styrka. Din förmåga att skapa förtroende, bygga goda relationer och snabbt få helhetsperspektiv är avgörande. Du stöttar och coachar chefer på ett professionellt och lösningsorienterat sätt och agerar alltid med hög personlig mognad och integritet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Personalvetarutbildning eller annan utbildning som bedöms likvärdig
• Minst 5 års erfarenhet av att arbeta med brett och operativt chefstöd inom HR
• Erfarenhet av arbete i liknande roll inom kommun eller region
• Goda kunskaper i arbetsrätt
• Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skriftDina egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du ha ett proaktivt och självgående arbetssätt samt förmåga att nå uppsatta mål. Du är strukturerad och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi värdesätter din samarbetsförmåga och ditt serviceinriktade förhållningssätt, liksom din förmåga att bygga goda relationer. Du har en analytisk blick och kan snabbt skapa dig ett helhetsperspektiv.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper, då de är avgörande för att lyckas i rollen och för att bidra till vår positiva arbetskultur.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Så tar du dig till Ekerö kommun
Om Ekerö kommun
Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans skapar en unik kommun - där vi alla hjälps åt över enhets- och verksamhetsgränser.
Vi lever vår värdegrund som innebär ett stort engagemang, god kommunikation med öppen dialog och ett professionellt förhållningssätt. Som en mindre kommun i stockholmsregionen kan vi både erbjuda närhet till varandra och en ambitiös utvecklingsresa. För att bli en kommun i framkant behöver vi fylla på med nya perspektiv, och vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina.
Ekerö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och strävar efter ett tydligt fokus på hållbarhet. Under förutsättning att verksamhetens möjlighet att uppfylla sina mål kvarstår, har kommunen en positiv inställning till distansarbete när så är möjligt.
Vi erbjuder t.ex. friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, växling av semesterdagstillägg till lediga dagar och rökfri arbetstid.
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
