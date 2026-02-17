HR-konsult till Avesta kommun
Avesta kommunkoncern / Administratörsjobb / Avesta Visa alla administratörsjobb i Avesta
2026-02-17
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avesta kommunkoncern i Avesta
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Vill du vara med och forma framtidens arbetsliv?
Framtiden formar vi idag.Och ibland börjar framtiden med en riktigt bra HR-konsult.
Nu söker vi en erfaren HR-konsult som vill vara en trygg arbetsgivarpartner för våra chefer - och en viktig del av ett HR-team där ansvarsglädje, innovationskraft och snällhet är mer än ord.
Det här är uppdraget
Som HR-konsult hos oss är du en viktig arbetsgivarrepresentant.Du stöttar chefer i både vardag och vägval - där arbetsrätt, arbetsmiljö och verksamhetens behov möts.
Du arbetar både operativt och strategiskt och är med i ledningsgrupp och samverkansforum.
Du kommer bland annat att:
• Stötta chefer i arbetsrättsliga frågor och individärenden
• Driva rehabiliterings- och arbetsgivarprocesser
• Bidra med analys och konsekvensbedömningar inför beslut
• Hjälpa verksamheterna att se helheten
• Vara med och utveckla arbetssätt och HR-processer
Det är ett uppdrag där du gör skillnad som syns och känns - varje dag.
Vi söker inte en supermänniska
Men vi söker dig som är trygg i det viktigaste.
Vi tror att du:
• Har flera års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete
• Är trygg i att driva arbetsrättsliga ärenden
• Kommunicerar tydligt, pedagogiskt och förtroendeskapande
• Har helhetsperspektiv och kan se konsekvenser av beslut
• Är en lagspelare som gillar att jobba tillsammans
Erfarenhet från kommun eller annan politiskt styrd verksamhet är meriterande- men det viktigaste är att du har rätt trygghet, klokhet och vilja.
Snällaste laget vinner
Vi är nio kollegor på HR-enheten som stöttar kommunens förvaltningar, bolag och Räddningstjänst.
Vi delar ansvar, kunskap och arbetsglädje - och vi vet att det är i gemenskapen vi blir som starkast.
Och ja - vi tror att snällhet är en superkraft.
Vi välkomnar fler perspektiv
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och livsvägar.Vi strävar efter en bred representation i vår arbetsgrupp och tror att mångfald stärker både arbetsmiljö och kvalitet i våra beslut. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306343/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262), https://avesta.se/ Arbetsplats
Avesta kommunkoncern Kontakt
HR-chef
Jessica Eriksson jessica.eriksson@avesta.se 0226-645 0 83 Jobbnummer
9746216