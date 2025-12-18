HR-konsult till Arbetsmarknadsförvaltningen
Helsingborgs kommun / Administratörsjobb / Helsingborg Visa alla administratörsjobb i Helsingborg
2025-12-18
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Vill du ha en nyckelroll där du får vara med och utveckla rekrytering och chefsstöd i en dynamisk förvaltning? Vi söker dig som vill arbeta brett, verksamhetsnära och strategiskt som HR-generalist!
Om arbetsplatsen
Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg ansvarar för stadens vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser och handläggning av ekonomiskt bistånd. Vi är knappt 400 medarbetare som, med olika kompetenser, ska göra det möjligt för vuxna att bli självförsörjande. Vi vill också bidra på riktigt för att arbetsgivarnas behov av kompetensförsörjning tillgodoses. I förvaltningen har vi även stödfunktioner som organiseras under verksamhetsområde stab med HR, ekonomi och styrning, kommunikation, säkerhet och beredskap samt digitalisering och utveckling.
Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg står inför spännande utveckling, och vi söker nu en driven och erfaren HR-konsult som vill bli en central del av vår HR-enhet. Här får du en viktig roll där du kombinerar det breda HR-arbetet med ett tydligt fokus på att stötta våra chefer och utveckla organisationen framåt.
Du kommer att tillhöra vår nya HR-enhet som leds av vår HR-chef. Tillsammans med ytterligare en HR-konsult, en HR-strateg och en HR-administratör bildar ni ett engagerat team som präglas av nära samarbete, prestigelöshet och stor ansvarskänsla. Vår gemensamma uppgift är att erbjuda kvalificerat och verksamhetsnära HR-stöd till hela förvaltningen. Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Som HR-konsult hos oss är du det strategiska och operativa chefs- och verksamhetsstödet i alla HR-frågor.
• Verksamhetsnära chefsstöd: Du agerar bollplank och stödjer chefer i alla HR-processer, från medarbetarskap och arbetsmiljö till omställning och arbetsrätt. Du sitter med som strategisk part i ledningsgruppen för det verksamhetsområde du stöttar.
• HR-generalist: Ditt uppdrag omfattar hela HR-området, såsom arbetsrätt och avtalsfrågor, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, rehabilitering och omställning.
• Utveckling i fokus: Förvaltningen har ett uttalat behov av att utveckla arbetet kring rekrytering och öka stödet till cheferna inom detta område. Du förväntas aktivt driva och utveckla dessa processer i samarbete med dina kollegor och chefer i hela förvaltningen.
• Vi är en liten enhet och vi arbetar ständigt med att utvecklas och vara lyhörda för verksamhetens behov. Det kan därför bli aktuellt med att prioritera om inom gruppen och få större ansvarsområde inom några andra HR-processer.
• Du kommer också samarbeta och arbeta tillsammans med andra HR-medarbetare i staden inom olika arbetsgrupper och nätverk.
Vad vi erbjuder
• Vi är ett litet team som värderar ett starkt samarbete, hög kvalitet och ett gott skratt. Utöver engagerade kollegor och spännande arbetsuppgifter erbjuder vi dig:
• Strategisk roll: En viktig plats i en av verksamheternas ledningsgrupper.
• Utvecklingsmöjligheter: Du får möjlighet att vara med och forma och utveckla HR-arbetet, med särskilt fokus just nu på rekryteringsområdet.
• Förmåner: Friskvårdsbidrag, flextidsavtal och möjlighet till fler semesterdagar.
• Flexibilitet: Möjlighet till hybrid/flexibelt arbete för en bättre balans mellan arbete och fritid, i samråd med verksamheten. Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Utbildning: Akademisk examen (minst 180 hp) inom personal- och arbetslivsfrågor, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig samt grundläggande arbetsrätt.
• Erfarenhet: Flerårig erfarenhet av HR-arbete som generalist.
• Kunskap: Du är trygg med att tolka och tillämpa lagar och kollektivavtal, särskilt inom arbetsrätt. Goda kunskaper om kollektivavtalet HÖK/Allmänna Bestämmelser är ett stort plus.
• Meriterande: Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av att utveckla rekryteringsprocesser och/eller har arbetat med rekrytering som en stor del av ditt uppdrag. Erfarenhet från den offentliga sektorn är också meriterande.
Du är en person som är trygg, stabil och har en professionell integritet. Du trivs med parallella och varierande arbetsuppgifter och har förmågan att självständigt prioritera i ditt arbete.
• Relationsbyggare: Du är lyhörd, kommunikativ och skapar enkelt förtroendefulla relationer med chefer, medarbetare och kollegor i HR-teamet.
• Kundorienterad: Du är serviceinriktad och agerar utifrån verksamhetens behov och levererar resultat och uppfyller förväntningar.
• Utvecklingsorienterad: Du ser möjligheter till förbättring och driver självständigt ditt arbete framåt, särskilt inom rekryteringsområdet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att agera självständigt och tydligt.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädarehttps://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
HR-konsult
Emma Leo emma.leo@helsingborg.se 0709905738 Jobbnummer
9652532