HR-konsult, Stadsledningskontoret
Umeå kommun, Stadsledningskontor, Rekrytering och kompetens / Personaltjänstemannajobb / Umeå Visa alla personaltjänstemannajobb i Umeå
2026-07-22
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Stadsledningskontorets HR-avdelning stöttar kommunens samtliga förvaltningar inom HR-området. Tillsammans är vi en trygg, stolt och innovativ kraft för attraktiva och hållbara arbetsplatser. HR-avdelningen vid Stadsledningskontoret består av fyra enheter/team med olika specialistområden: Lön och pension, Förhandling och arbetsrätt, Arbetsmiljö och ledarskap, samt Rekrytering och kompetensförsörjning där denna tjänst är placerad. Tillsammans med förvaltningarnas HR-funktioner levererar vi med engagemang, professionalitet och samarbete ett värdskapande stöd till ledning och verksamhet, inte minst genom en attraktiv, enhetlig och konsekvent tillämpad rekryteringsprocess.
Vi ser nu fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team! Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
I denna tjänst kommer du att arbeta inom teamet Rekrytering och kompetensförsörjning på Rekryteringssupport, vilket är en kommungemensam funktion som ger stöd till HR, chefer och medborgare i frågor som rör rekrytering.
Tjänsten är till stor del administrativ, där du bland annat kommer att:
Formulera och kvalitetssäkra jobbannonser
Publicera och avsluta annonser i vårt rekryteringssystem
Säkerställa efterlevnad och följsamhet till process, lagstiftning och riktlinje
Bemanna telefonslinga och funktionsbrevlåda
Administrera och hantera utlämnande av allmän handling
Ge stöd, vägledning och service till HR, chefer och sökande
Genomföra interkontrollåtgärder och uppföljande insatser inom området
Bidra i arbetet med kommunens arbetsgivarvarumärke, t.ex. genom att delta på mässor och annonsera i sociala medier
I den här tjänsten ingår även att vara objektspecialist för system kopplat till lärande. I dagsläget är dessa system Infocaption och Winlas kompetens. Som objektspecialist är du ett kvalificerat verksamhetsnära stöd där du ansvarar för att omsätta beslut, prioriteringar och utvecklingsinsatser till fungerande lösningar i vardagen.
I rollen ingår att:
Säkerställa att systemstöd fungerar i praktiken och stödjer verksamhetens dagliga arbete
Arbeta med användarstöd, felsökning, behörigheter och test
Ta fram och hålla ihop dokumentation, rutiner och utbildningsinsatser
Samverka med verksamhet, IT och leverantörer
Identifiera och driva utveckling av arbetssätt och systemstöd, med fokus på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter
Det kan även finnas möjlighet att arbeta med andra arbetsuppgifter utifrån kompetens och verksamhetens behov, exempelvis för arbetsgivarens aktuella projekt, såväl korta som längre uppdrag.
Om dig
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och trivs i en roll med många kontaktytor. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer, men är också trygg i att ta egna initiativ och fatta beslut inom ditt ansvarsområde. Vidare är du kommunikativ och serviceinriktad och kan anpassa ditt bemötande efter mottagare och situation. Rollen kräver att du kan hantera flera parallella arbetsuppgifter samtidigt, ibland i ett högt tempo, utan att tumma på kvalitet eller detaljer.
Vi tror att du uppskattar att arbeta med text och kommunikation och att du gärna bidrar med kreativa idéer, både i det lilla och i det större sammanhanget. Du är bekväm med att arbeta i en digital arbetsmiljö och har lätt för att sätta dig in i och växla mellan olika IT‐system och digitala verktyg. Du är lösningsorienterad och drivs av att förbättra arbetssätt och att skapa nytta genom väl fungerande systemstöd.
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning, personalvetare eller motsvarande
Erfarenhet av personaladministration, gärna med inriktning mot rekrytering
Några års erfarenhet av systemförvaltning, gärna i en större organisation
Obehindrade kunskaper i det svenska språket i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska
I denna rekrytering har vi aktivt valt bort det personliga brevet och i stället lagt fokus på urvalsfrågor, vänligen besvara dessa samt bifoga ditt CV. Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Umeå kommun, Stadsledningskontor, Rekrytering och kompetens Kontakt
Jill Holm Nilsson, Saco jill.holm.nilsson@umea.se 090-166501 Jobbnummer
10009265