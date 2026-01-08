HR-konsult sökes till lärosäte
2026-01-08
Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Vi söker en HR-konsult till ett lärosäte med placering i Stockholm. Rollen som HR-konsult innebär att arbeta med en rad HR-relaterade uppgifter, inklusive personaladministration, anställningsärenden och arbetsmiljöfrågor. Du kommer att spela en nyckelroll i att stödja chefer och medarbetare genom att tillhandahålla expertis inom rekrytering, kompetensförsörjning och personalutveckling. I detta uppdrag stöttar du verksamheten med löpande HR-arbete under en övergångsperiod i samband med rekrytering av en fast HR-konsult.
Tjänsten omfattar följande arbetsuppgifter:
• Löpande personaladministration
• Handläggning av anställningsärenden
• Arbete med regler och rutiner kring anställningar och arbetsmiljöfrågor
• Arbete med rehabiliteringsfrågor
• Självständigt genomföra rekryteringar
• Kartläggning av behovet av kompetensförsörjning
• Chefsstöd inför exempelvis utvecklingssamtal och lönesamtal
• Delta i arbete med att utveckla, omplacera och avveckla personal.
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten som HR-konsult är ett konsultuppdrag på heltid med start 2026-01-12 och beräknas pågå i upp till några månader.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning, exempelvis personalvetarprogrammet eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som HR-generalist eller likvärdigt
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunskaper om HR-system (exempelvis Heroma, Primula m.fl)
• Kunskaper om rekryteringsverktyg (exempelvis ReachMee m.fl.)
• God kännedom om lagar och förordningar inom HR-området
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM samt om det varit en heltid eller en deltidsanställning.
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av att arbeta i rekryteringssystemet Varbi.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande. Sista ansökningsdag 2026-01-08.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Victoria Johansson via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: maja.nystroem@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
