HR-konsult sökes i Gävle
Perido AB / Personaltjänstemannajobb / Gävle Visa alla personaltjänstemannajobb i Gävle
2026-06-25
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Vi söker en erfaren HR-konsult för ett strategiskt utvecklingsuppdrag inom offentlig verksamhet. Du kommer att spela en central roll i arbetet med att utveckla en mer flexibel befattningsstruktur som stärker intern rörlighet, kompetensutveckling och verksamhetens förmåga att använda sina resurser effektivt.Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en HR-konsult till vår kund, en statlig organisation som erbjuder administrativa tjänster till andra offentliga verksamheter. Uppdraget syftar till att genomlysa och analysera befattningsstrukturen för att skapa en mer flexibel, hållbar och verksamhetsanpassad bemanning. Du utgår från kontoret beläget i Gävle, med möjlighet till distansarbete efter överenskommelse.Arbetsuppgifter
Som HR-konsult kommer du att genomföra en analys av befattningsstrukturen och ta fram en metod för framtida utveckling. Målet är att stärka organisationens flexibilitet och skapa bättre förutsättningar att använda kompetens och resurser där de gör störst nytta. Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Målbild och struktur
Du ansvarar för att ta fram en konkret och implementerbar målbild som inkluderar:
Förslag på bredare och mer flexibla roller
Struktur för nivåindelning, exempelvis junior, senior och expert, samt tydliga utvecklingsvägar
Principer för hur arbetsuppgifter kan fördelas inom roller och hur ökad flexibilitet kan möjliggöras utan att skapa otydlighet i ansvar och uppdrag
Regelverk och rättssäkerhet
Du ska säkerställa att den föreslagna modellen är förenlig med:
Statliga regelverk och relevant särlagstiftning
Principerna om saklighet, objektivitet och likabehandling
Vidare ska du beskriva:
Hur intern rörlighet kan möjliggöras på ett rättssäkert sätt
Hur principerna om förtjänst och skicklighet fortsatt kan tillämpas inom den nya strukturen
Införande och förändringsledning
Ta fram en genomförandeplan för införandet, exempelvis genom ett stegvis införande eller pilotverksamheter
Identifiera risker, utmaningar och eventuellt motstånd
Definiera kritiska framgångsfaktorer för ett framgångsrikt genomförande
Din leverans:
Nulägesanalys
Målbild inklusive struktur, nivåer och principer
Exempel på konkreta rollbeskrivningar
Genomförandeplan för införande
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen har du en god analytisk förmåga och erfarenhet av att omsätta strategiska HR-frågor till praktiska och verksamhetsnära lösningar. Du är van att navigera i komplexa organisationer och har förmåga att skapa förtroende hos såväl chefer som medarbetare och fackliga parter. Med din kunskap inom arbetsrätt, lönebildning och statlig verksamhet kan du driva förändringsarbete på ett strukturerat och rättssäkert sätt. Du arbetar självständigt, är lyhörd för verksamhetens behov och har förmåga att förankra och implementera nya arbetssätt.
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Erfarenhet av att designa och införa breda roller/kompetensbaserade strukturer
Erfarenhet av att arbeta med statlig offentlig verksamhet och den statliga särlagstiftningen inom arbetsrättsområdet
Erfarenhet av arbetsrätt och facklig samverkan
Erfarenhet av lönebildning i komplexa organisationer
Förmåga att arbeta verksamhetsnära
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med befattningsstruktur i större organisation
Erfarenhet av implementering, inte enbart analysTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag 4 månader med möjlighet till förlängning. Start 2026-09-01.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
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Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35908". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), http://www.perido.se Jobbnummer
9979484