HR-konsult, Rekryteringscentrum utbildning
2025-09-04
Rekryteringscentrum utbildning är en del av För- och grundskoleförvaltningens HR-enhet.
Enheten består av ett team på 5 HR-konsulter som hanterar frågor kopplat till personalplanering, bemanning, rekrytering och marknadsföring. Enheten hanterar frågor gällande rekrytering av intermittenta anställningar och rekrytering av behov längre än 14 dagar, lönerådgivning, frågor med koppling till personalplanering samt systemstöd i Winlas.
Vi söker nu en vikarierande stolt HR-konsult!
Dina arbetsuppgifter
I denna tjänst kommer ditt huvudsakliga fokus att ligga på personalplanering, som sker i nära samarbete med en annan kollega. Du tar emot inkommande personalbehov samt medarbetare i behov av ny placering och säkerställer att LAS och beslutade processer efterföljs. Tjänsten innebär nära dialog med chefer och rektorer ute i verksamheterna och du kommer stötta brett med frågor kopplat till arbetsrätt, rekrytering och bemanning. Enheten planerar och samordnar även mässor och marknadsföringsinsatser inom förvaltningen.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad personalvetare. Du har goda kunskaper inom rekrytering, LAS och ATL. För dig är dator och telefon de självklara arbetsverktygen. Du rör dig obehindrat mellan olika tekniska system och har god förmåga att hantera parallella arbetsuppgifter och att kunna prioritera det viktigaste först.
Vi ser positivt på om du har erfarenhet av personalplanering och arbete med personaladministrativa system som Varbi, Personec P och Winlas, samt goda kunskaper i Office 365.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att jobba konsultativt mot chefer. För att trivas hos oss behöver du vara en person med en positiv grundinställning som gillar att etablera kontakt med människor och ser möjligheter för att utveckla vårt arbete. Du står för god service, ett gott professionellt bemötande i alla dina kontakter och är självgående till din natur. Vi vill fortsätta bygga ett fantastiskt team av medarbetare där alla drar åt samma håll och bidrar till vår gemensamma och verksamhetens utveckling.
Tjänsten avser ett vikariat, heltid, med start snarast enligt överenskommelse till och med 2026-04-05.
Vi hoppas att du vill bli vår nästa kollega, varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
