HR-konsult med inriktning rekrytering till Södermalms stadsdelsförvaltning
2025-12-18
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Nu söker vi en hr-konsult som har ett intresse för rekrytering och som vill spela en nyckelroll kring att säkerställa sommarens kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen.
På hr-avdelningen arbetar det sex hr-konsulter, två hr-koordinatorer och en hr-chef. Vårt uppdrag är att ge cheferna ett konsultativt stöd både operativt och strategiskt. Du kommer rapportera till hr-chef.
Vi erbjuder
Förvaltningen tillämpar flexibel arbetstid och vinter- och sommararbetstid. Förvaltningen bedriver ett aktivt hälsoarbete och erbjuder ett friskvårdsbidrag på 3000 kr/år. Som medarbetare hos oss går det att köpa årskort till Stockholms stads simhallar och gym till ett rabatterat pris.
Din roll
I rollen som hr-konsult erbjuds du ett varierat och utvecklande uppdrag med särskilt fokus på rekrytering, primärt inom äldreomsorgen. Du arbetar verksamhetsnära och ger stöd till chefer. Vidare innebär rollen många kontaktytor. En stor del av uppdraget innebär att driva volymrekrytering inriktat mot omvårdnadspersonal, främst undersköterskor. Det kan även förekomma andra yrkeskategorier inom vård och omsorg.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
ansvara för hela eller delar av rekryteringsprocessen: skriva annonser, urval, intervjuer och referenstagning.
säkerställa en god kandidatupplevelse.
arbeta i rekryteringssystemet Varbi
övriga personaladministrativa arbetsuppgifter.
Din kompetens och erfarenhet
Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, och du har lätt för att skapa goda relationer med såväl chefer som kandidater. Du är strukturerad och trivs med att arbeta konsultativt.
Vi söker dig som har:
högskole- eller universitetsexamen inom HR eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
erfarenhet av rekrytering.
god kommunikativ förmåga och vana att möta många kandidater i snabb takt.
förmåga att arbeta självständigt och driva dina rekryteringsprocesser framåt.
god erfarenhet av att använda rekryteringssystem
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av volymrekrytering.
erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering.
erfarenhet av att rekrytera omvårdnadspersonal.
erfarenhet av HR-arbete inom offentlig sektor, gärna inom Stockholms stad.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och kompetenser.
Tidsbegränsad anställning under 7 månader.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Här kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/södermalm/. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7119". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Södermalms stadsdelsförvaltning, HR-avdelningen Kontakt
Olof Ingemarsson olof.ingemarsson@stockholm.se 08-50812060 Jobbnummer
9651128