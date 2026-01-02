HR-konsult med inriktning rekrytering
Tjänsten är placerad inom förvaltningen Verksamhetsstöd och service som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Inom förvaltningen finns kommunens interna tjänster och servicefunktioner samlade. Vi bidrar till utveckling av kommunens verksamheter och kommunövergripande servicelösningar.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!

Arbetsuppgifter
Som HR-konsult är du ett professionellt stöd för våra chefer inom Linköpings kommun. Du kommer till största delen att driva dina egna rekryteringsprocesser och har en sammanhållande funktion för de personer som medverkar i rekryteringen, såväl kandidater som chefer, fackliga och övriga medarbetare. Du ansvarar för att rekryteringsprocessen följs och att ditt arbetssätt är ändamålsenligt, effektivt och flexibelt utifrån verksamhetens och kundernas behov. I din tjänst kommer du även att ha sidouppdrag som bland annat kan vara ansvar för system kopplade till HR eller förändringsarbete rörande digitala HR-processer.
Inspireras du av en arbetsplats där du får arbeta självständigt, utvecklas och stimuleras av samarbete med engagerade kollegor, då kommer du att trivas hos oss! Vi på HR-service arbetar mot gemensamma mål och utvecklar tjänster som stärker Linköpings välfärd med kundfokus, engagemang, uppföljning och samarbete.
Din arbetsplats
HR-service är ett kommungemensamt stöd i HR-frågor för hela kommunen. Enheten är en del av värdekedjan för att skapa "ett HR" och enheten består av ca 15 medarbetare som arbetar med olika HR-relaterade uppdrag och leds av en gemensam enhetschef. Tjänsten är placerad på Rekryteringsservice som är en del av HR-service. Vi arbetar i moderna och aktivitetsbaserade lokaler i Ebbepark, Kerstingatan 2 i Linköping. Förtroendetid tillämpas och möjlighet erbjuds att arbeta på distans 1-2 dagar i veckan när arbetet tillåter.
HR-service får stor del av sitt uppdrag direkt från HR-staben i Linköpings kommun. Verksamheten ska skapa värde främst för chefer och HR-konsulter genom att säkerställa tillgänglig kompetens via rekrytering men även tillhandahålla stöd och resurser inom andra HR-områden. Syftet är att ge förutsättningar för chefer att i högre grad fokusera på sitt verksamhetsuppdrag.
Inom HR-service ansvarar vi även för kommungemensamma utbildningar, programledning av chefskarriärsprogram samt supportfunktion i HR-relaterade frågor. I uppdraget ingår även att vara verksamhetsnära objektspecialister inom HR-system. Alla chefsrekryteringar inom Linköpings kommun sker via Rekryteringsservice.
Du som söker
Du som söker har examen från HR- eller PA-programmet eller annan motsvarande akademisk utbildning. Du har också tidigare erfarenhet av att ha arbetat med rekrytering. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att ge chefsstöd samt av att använda arbetspsykologiska tester.
Vi använder svenska som arbetsspråk, därför är det viktigt att du har en god förmåga att uttrycka dig nyanserat på svenska i tal och skrift. Eftersom att vi arbetar i många olika system är goda IT-kunskaper av stor vikt och vi ser gärna att du har använt dig av AI som hjälpmedel i ditt rekryteringsarbete.
I ditt arbete är du självgående, tar ansvar för dina processer, har ett strukturerat arbetssätt och har lätt att ta beslut. Samtidigt har du förståelse för att det oväntade ofta händer och du har förmågan att prioritera och anpassa ditt arbetssätt utifrån förändrade behov.
Som person har du lätt att relatera till och samarbeta med andra människor. Du är nyfiken och har en stark vilja att ständigt utveckla och förbättra dig själv och ditt arbete. Du har en realistisk syn på din egen förmåga och visar mod i svåra situationer. Du står för det som är sagt och är trygg i dina professionella bedömningar, även vid motstånd. Du har ett gott omdöme och använder det som ett verktyg i att väga samman komplex information och göra korrekta avvägningar och prioriteringar.
I denna rekrytering kan vi komma att använda oss av personlighet- och problemlösningstester som en del i vår bedömning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad tom 2027-06-30
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16493
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Ersättning
