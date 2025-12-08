HR-konsult med inriktning avtalshantering
Om vår kund
Vår kund är ett oberoende institut med lång erfarenhet av forskning och analys inom utrikes- och säkerhetspolitik. Genom studier, analyser, konferenser och publikationer bidrar institutet aktivt till att fördjupa och bredda det utrikespolitiska samtalet i Sverige. Med över 70 medarbetare och flera specialiserade kunskapscentrum fortsätter vår kund att växa och utvecklas. Verksamheten är placerad i moderna lokaler i centralt i Stockholm.
Om rollen:
Som HR- konsult ansvarar du för att leda rekrytering och introduktion av konsulter och nyckelpersoner, kvalitetssäkra avtal och ge rådgivning i arbetsrättsliga frågor. Rollen kräver förmåga att samarbeta digitalt i den lokala kontexten och hantera avtal samt sprida institutets arbetsmetoder och policyer. Den ukrainska filialen har egna regelverk som måste följas, samtidigt som verksamheten säkerställs att drivas i enlighet med institutets riktlinjer. Du kommer följa upp regelefterlevnad inom områden som anti-korruption och diskriminering. Rollen innebär nära samarbete med chefer, stödfunktioner och projektteam där du bidrar till att utveckla rutiner och stärka kundens interna kultur kring etik och regelmedvetenhet.
Som HR- konsult kommer du att:
• Leda och ansvara för rekrytering och introduktion av anställda, nyckelpersoner och konsulter.
• Säkerställa att avtal upprättas korrekt och följer både interna riktlinjer och externa regelverk.
• Ge rådgivning och stöd inom arbetsrätt, avtalsrätt och compliance.
• Arbeta nära projektcontroller och bidra till att skapa en etisk och regelmedveten arbetskultur.
Vi söker dig som
• Har akademisk utbildning inom HR, ekonomi, juridik eller motsvarande erfarenhet.
• Har minst fem års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, inklusive avtalshantering och regelefterlevnad.
• Mycket god erfarenhet av internationella relationer.
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Ukrainska är meriterande men inget krav.
• Är prestigelös, noggrann, har hög integritet och ett naturligt gott omdöme.
• Har lätt för att skapa relationer och är pedagogisk i ditt sätt att kommunicera.
Vi erbjuder
• En unik möjlighet att arbeta i en internationell och intellektuell miljö med fokus på utrikespolitik och forskning.
• Möjlighet att bidra till uppbyggnaden av en viktig verksamhet i Ukraina.
• Samarbete med ett engagerat och kompetent team i Sverige och internationellt.
Start sker omgående och arbetet utförs på kundens kontor i Stockholm. Uppdraget inleds som en visstidsanställning på 3 månader, med goda möjligheter till förlängning upp till totalt 10 månader. Detta är en konsultroll via Adecco. Ersättning
