HR-konsult |Jefferson Wells | Oskarshamn
2025-11-14
Vi på Jefferson Wells söker nu en engagerad HR-konsult för ett konsultuppdrag i Oskarshamn. Rollen passar dig som vill arbeta nära verksamheten och bidra till effektiva HR-processer i en dynamisk miljö.
Plats: Oskarshamn (onsite)
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, konsultuppdrag
Om rollen
Som HR-konsult blir du en del av HR-teamet och stöttar verksamheten med olika HR-relaterade uppgifter. Du arbetar med personaladministration, interna processer och fungerar som stöd för medarbetare och chefer i det dagliga HR-arbetet. Rollen innebär både självständigt arbete och samarbete med kollegor.
Vi söker dig som
*
Har genomgått PA-program eller motsvarande utbildning
*
Har mer än 2 års erfarenhet av HR-arbete
*
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
*
Är strukturerad, lösningsorienterad och serviceinriktad
Meriterande: Erfarenhet av flerårigt arbete inom HR och vana vid olika HR-processer.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är en del av ManpowerGroup och en ledande aktör inom rekrytering och konsultlösningar för specialister och chefer. Som konsult hos oss får du möjlighet att utvecklas, bygga nätverk och arbeta med spännande uppdrag inom HR, ekonomi, inköp, logistik, teknik och ledarskap.
