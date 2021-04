HR-konsult inriktning rekrytering och arbetsmarknadsanställninga - Malmö kommun - Administratörsjobb i Malmö

Prenumerera på nya jobb hos Malmö kommun

Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö2021-04-09Ref: 202108662021-04-09Som HR-konsult med inriktning rekrytering och arbetsmarknadsanställningar består ditt uppdrag av två delar. Hälften av din arbetstid kommer du ägna åt arbete kopplat till Malmö stads mål om att öka andelen Malmöbor i sysselsättning genom arbetsmarknadsanställningar i förvaltningen. Andra hälften av tjänsten består av att stödja chefer och kollegor på HR-avdelningen i rekryteringsprocessen, såväl operativt som strategiskt. Du kommer att arbeta med hela rekryteringsprocessen, vilket bland annat innebär att ta fram kravprofiler och annonser, genomföra urval och intervjuer, ta referenser, samt ge administrativt stöd i rekryteringssystemet ReachMee och diarieföra rekryteringsärenden. Vi arbetar efter en kompetensbaserad rekryteringsprocess som säkerställer att de kompetenser och färdigheter vi identifierar för den aktuella tjänsten ligger till grund för de beslut vi fattar i våra rekryteringar.Arbetsuppgifterna består vidare av andra aktiviteter som syftar till att stärka förvaltningens employer branding arbete som exempelvis marknadsföring i sociala medier och deltagande i arbetsmarknadsmässor och kontakter med studenter. Du kan även komma att ingå i stadsövergripande nätverk och arbetsgrupper för utveckling inom HR-området.Vi söker dig som trivs att arbeta i dynamiska sammanhang och har ett genuint intresse för människor. Det är viktigt att du trivs med att arbeta i en miljö som karakteriseras av hög servicekänsla. Du har en stor vilja att hjälpa andra och anstränger dig alltid för att leverera lösningar i nära samarbete med våra chefer. För att lyckas krävs även ett strukturerat arbetssätt och en förmåga att arbeta självständigt med flera olika parallella processer och arbetsuppgifter.Ditt uppdrag kommer att innebära daglig kontakt med chefer och andra personer i och utanför vår organisation. Därför ser vi att det är viktigt att du trivs med att bygga relationer. Vidare har du en god samarbetsförmåga och ser utbytet med dina kollegor som en självklarhet - vi hjälper och stöttar varandra när det behövs!Din bakgrund inkluderar en akademisk examen inom HR-området som till exempel programmet för personal- och arbetslivsfrågor eller liknande och minst ett års erfarenhet av rekrytering i en konsultativ roll där du arbetat med hela rekryteringsprocessen. Har du under din utbildning läst kurser inom arbetsrätt eller rekrytering och urval så ser vi det som ett plus. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i en stor och komplex organisation eller en politisk styrd organisation. Likaså är det meriterande om du har arbetat med rekrytering inom offentlig verksamhet och har erfarenhet av att ha arbetat med människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.Du har god digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda datorn som arbetsredskap och hjälpmedel, samt har en vilja och förmåga att snabbt sätta sig in i nya program och system. Mycket god svenska i tal och skrift är ett krav för tjänsten.Vi erbjuder dig utrymme att växa och utvecklas i en avdelning som arbetar och skrattar tillsammans. Här finns plats för drivkraft, engagemang och initiativ - och en vardag där din insats verkligen gör skillnad! Vill du bli en del av vårt team? Vi ser fram emot just din ansökan!Vi arbetar med löpande urval för denna rekrytering så skicka gärna din ansökan redan idag. Tillsättning sker först efter sista ansökningsdatum.Om arbetsplatsenHR-avdelningen består av 11 medarbetare som arbetar med att på ett professionellt sätt ge förvaltningsledningen och verksamheternas chefer stöd och vägledning i frågor och ärenden som berör HR-området, för att de olika verksamheterna ska uppnå sina mål både på kort och lång sikt. Vi arbetar kontinuerligt med operativa och strategiska processer på både verksamhetsnära och förvaltningsövergripande nivåer, som påverkar chefer och medarbetare såväl som elever och Malmöbor i deras arbete och utveckling.Avdelningen har olika funktioner som utförs inom HR-roller med olika specialiseringar. Det verksamhetsnära teamet består av fyra verksamhetsnära HR-konsulter och en samordnare. Våra verksamhetsnära HR-konsulter arbetar som kontaktpersoner för cheferna i frågor gällande allt från rekrytering, löneöversyn och omställning till arbetsrättsliga ärenden och rehabilitering. Den administrativa hanteringen av ärenden utförs av våra två HR-administratörer, som bland annat arbetar med anställningsavtal och kvalitetssäkring av administration. De övriga fyra HR-konsulterna på avdelningen arbetar specialiserat med särskilda områden, exempelvis arbetsmiljö, kompetensförsörjning och rekrytering. Slutligen har vår HR-chef det övergripande ansvaret för avdelningens långsiktiga arbete och utveckling.Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi cirka 1600 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?Information om tjänstenAnställningsform: TillsvidareanställningOmfattning: HeltidAntal tjänster: 1Tillträde: Enligt överenskommelseDina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte behandlar din jobbansökan konfidentiellt. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med media-säljare, rekryteringssajter och liknande.Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta nämnda kontaktpersoner.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-23Malmö kommun5682356