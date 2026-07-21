HR-konsult inriktning rekrytering
Linköpings kommun / Personaltjänstemannajobb / Linköping Visa alla personaltjänstemannajobb i Linköping
2026-07-21
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Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Som HR-konsult inom rekrytering bidrar du till att rätt kompetens finns på plats i våra verksamheter. Genom ditt arbete skapar du förutsättningar för kvalitet och trygghet för både brukare och invånare i Linköping.
I uppdraget ingår att planera, driva och följa upp rekryteringsprocesser inom Vård- och omsorgsförvaltningen och Socialförvaltningen. I huvudsak innefattar det omsorgsnära tjänster som exempelvis undersköterskor, stödassistenter, boendestödjare och legitimerad personal. Du ansvarar för såväl hela rekryteringsprocesser som delar av processer, vilket innebär rekrytering av både tillsvidareanställningar, tidsbegränsade anställningar och korttidsvikariat. Du arbetar självständigt i dina processer men kommer även att samarbeta med dina kollegor i arbetsgruppen.
Du tillämpar kompetensbaserad rekrytering för att identifiera kandidater som bäst matchar verksamhetens behov och krav. Rollen innebär ett nära samarbete med rekryterande chefer där du förväntas bidra med konsultativt stöd och tydlig kommunikation. Som en del i förvaltningens strategiska arbetsmiljöarbete ingår även uppföljning av timvikariers frånvaro genom omtankessamtal.
Du kommer att vara en del av det utvecklingsarbete som vi gör, dels genom att utveckla och kvalitetssäkra nya rutiner och processer men också i det pågående arbetet med att etablera nya arbetssätt framåt. Vi arbetar ständigt med förbättringar kring kvalitet och effektivitet för att bli ett så bra stöd till våra chefer som möjligt.
Din arbetsplats
Du tillhör enheten Bemanningsservice, som från och med januari 2026 är en sammanslagning av tidigare Praktik, introduktion och rekrytering (PIR) och Bemanningsservice.
Bemanningsservice är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen och ger stöd till både Vård- och omsorgsförvaltningen och delar av Socialförvaltningen. Enheten ansvarar för rekrytering, anställning, uppföljning och administration.
Arbetsgruppen består av HR-konsulter och administrativa medarbetare som arbetar tätt tillsammans och har ett gemensamt ansvar för att stötta verksamheterna i deras uppdrag. Samarbetet sker dagligen både inom enheten och med chefer ute i verksamheterna.
Vi sitter centralt i Linköping och arbetstiden är förlagd till dagtid med förtroendetid.
Du som söker
Du som söker har examen från HR- eller PA-programmet eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant. Du behöver ha erfarenhet av rekrytering och det är meriterande om du har erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering och arbetspsykologiska tester. God svenska i tal och skrift samt god datorvana är ett krav för tjänsten.
Du är relationsskapande och har våra chefer och verksamheters bästa i fokus. Som person är du självgående och tar ansvar för dina processer samt strukturerar ditt angreppssätt för att driva processer framåt. Du har förmågan att planera och prioritera i ditt arbete för att nå våra mål och har lätt för att ställa om vid ändrande förutsättningar. Du ser möjligheterna i förändringarna.
I denna rekrytering kan tester användas som en del i bedömningen. Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17617
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
582 21 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Enhetschef
Maja Widgren Maja.Widgren@linkoping.se +4613294921 Jobbnummer
10008145