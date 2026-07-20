HR-konsult inriktning rekrytering
Gävle kommun, HR- och kommunikationsavdelningen / Personaltjänstemannajobb / Gävle Visa alla personaltjänstemannajobb i Gävle
2026-07-20
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
HR- och kommunikationsavdelningen består av fyra enheter; Kommunikationsenheten, HR-utveckling, HR-service och Bemanning- och rekryteringsenheten.
Bemanning- och rekryteringsenheten är en kommungemensam enhet för bemanning och rekrytering. Enheten arbetar för att ge goda förutsättningar för att Gävle kommuns kärnverksamheter ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som HR-konsult med inriktning rekrytering på Bemannings- och rekryteringsenheten har du en central roll i Gävle kommuns kompetensförsörjning. Du ansvarar för rekryteringar av både vikarier och tillsvidareanställda och arbetar genom hela rekryteringsprocessen från behovsanalys och annonsering till urval, intervjuer, referenstagning och tillsättning.
Du har ett särskilt samordnande ansvar för rekrytering av vikarier inom sektor Utbildning och bidrar vid större volymrekryteringar genom att koordinera och fördela arbete inom rekryteringsgruppen. I rollen har du många kontaktytor och samarbetar nära gruppchef, HR-kollegor, rektorer, chefer samt andra interna och externa aktörer för att säkerställa effektiva och kvalitativa rekryteringsprocesser.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
• Ansvara för hela rekryteringsprocessen för vikariat och tillsvidareanställningar inom kommunens olika verksamheter från behovsanalys och annonsering till urval, intervjuer, referenstagning och tillsättning.
• Stötta och vägleda chefer i rekryteringsfrågor för att säkerställa träffsäkra och kvalitativa rekryteringar.
• Skriva, publicera och marknadsföra platsannonser samt arbeta för att attrahera rätt kompetens.
• Vid större volymrekryteringar, exempelvis inom sektor Utbildning, samordna och koordinera rekryteringsinsatser tillsammans med kollegor och verksamhetens chefer.
• Samarbeta med chefer, HR-kollegor och andra interna och externa aktörer för att utveckla och säkerställa effektiva rekryteringsprocesser.Kvalifikationer
Vi erbjuder ett flexibelt, omväxlande och utvecklande arbete där du får möjlighet att arbeta med rekrytering för hela Gävle kommuns verksamhet. För att lyckas i rollen har du erfarenhet av rekrytering, god administrativ förmåga och trivs med att hantera flera parallella processer samtidigt.
Som person är du trygg, relationsskapande och strukturerad. Du bygger förtroendefulla samarbeten, fattar välgrundade beslut och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du trivs i en roll med många kontaktytor där du får kombinera självständigt ansvar med nära samarbete för att skapa kvalitativa rekryteringar och ett gott stöd till verksamheterna.
• Högskoleutbildning inom personal- och arbetslivsområdet eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet av att självständigt driva rekryteringsprocesser från behovsanalys till tillsättning.
• Erfarenhet av en koordinerande eller samordnande roll.
• God förmåga att planera, prioritera och organisera arbete med flera parallella processer.
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande
• Erfarenhet av volym- eller massrekryteringar.
• Erfarenhet av arbete i rekryteringssystemet Visma Recruit.
För att lyckas i rollen är du:
• Beslutsam och kan fatta snabba och tydliga beslut utifrån verksamhetens behov.
• Relationsskapande och har lätt för att skapa förtroende och bygga goda samarbeten.
• Stabil och inger trygghet genom att behålla lugn och fokus även när tempot är högt.
• Flexibel och anpassar dig efter förändrade förutsättningar och behov.
• Lösningsorienterad och ser möjligheter och vägar framåt även i komplexa situationer.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/upptack-vara-formaner-for-trygghet-och-balans/
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335677". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
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801 84 GÄVLE Arbetsplats
Gävle kommun, HR- och kommunikationsavdelningen Kontakt
Enhetschef
Evelina Modin evelina.modin@gavle.se Jobbnummer
10006620