HR-konsult, Äldreomsorgens rekryteringscentrum

2026-01-13
Äldreomsorgens rekryteringscentrum (ÄORC) uppdrag är att stötta chefer inom äldreomsorgen genom hela rekryterings- och anställningsprocessen.
Vi ansvarar för att rekrytera och utrusta nya medarbetare med de utbildningar och behörigheter de behöver. Vår enhet hanterar också bemanningsfrågor vid korttidsfrånvaro och vi har även medarbetare hos oss som jobbar med schemaläggning för att bland annat säkra att vi jobbar med scheman som följer lagar och avtal.
Vi söker nu en HR-konsult för ett vikariat fram till hösten!Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Som HR-konsult hos oss jobbar du med rekrytering av allt från timvikarier till tillsvidareanställda. Du har mycket kontakt med enhetschefer ute i verksamheten och fungerar som stöd och bollplank i frågor kopplat till arbetsrätt, rekrytering och bemanning. Vi stöttar många verksamheter inom äldreomsorgen vilket gör att du kommer få möta olika uppdrag och behov vilket medför att det finns stor möjlighet till utveckling och lärande hos oss! Allt från vårdbiträden till kommunikatörer är rekryteringsbehov som passerar vår verksamhet vilket gör arbetet väldigt varierande. Under den perioden som vikariatet är förlagt har vi vår största rekryteringstopp då vi också ska rekrytera semestervikarier till alla verksamheter.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad personalvetare eller har en annan likvärdig högskoleutbildning. Du har erfarenhet av rekrytering, där vi gärna ser att du arbetat med större volymrekryteringar.
För att trivas hos oss behöver du vara en person med en positiv grundinställning som ser möjligheter och bidrar aktivt med idéer för att utveckla vårt arbete. Du står för god service, ett gott professionellt bemötande i alla dina kontakter och är självgående till din natur. Vi vill fortsätta bygga ett fantastiskt team av medarbetare där alla drar åt samma håll och bidrar till vår gemensamma och verksamhetens utveckling.
Vi hoppas att du vill bli vår nästa kollega, varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten avser ett vikariat, heltid, med start snarast enligt överenskommelse till och med 2026-08-31.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig.
