HR-konsult
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Personaltjänstemannajobb / Växjö Visa alla personaltjänstemannajobb i Växjö
2026-07-20
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Sjukhusvård i Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Tingsryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Vi är en HR-avdelning med tolv HR-konsulter med ett trivsamt arbetsklimat, där vi bryr oss om och utvecklar varandra! Vi stöttar sjukhusvården som ansvarar för den specialiserad hälso- och sjukvården som bedrivs på sjukhusen i Ljungby och Växjö. Sjukhusvården har 3200 medarbetare är organiserad i 24 verksamheter/kliniker. Sjukhusvården står inför många spännande utmaningar för att möta framtidens hälso- och sjukvård. Kompetensförsörjning är en av dem och här HR har en viktig roll.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som HR-konsult ingår du i några verksamheters ledningsgrupper och är chefernas närmaste stöd inom HR-området. Arbetet är mycket varierat och du verkar inom de flesta HR-processer såsom arbetsmiljö, lag- och avtalstolkning, fackliga förhandlingar, kompetensförsörjning och ledarskapsstöd. Vi ansvarar för att förse verksamheterna med kunskap, rådgivning, analys och stöd. Vi arbetar också med att implementera, utveckla och följa upp våra arbetssätt. Vi behöver dig som brinner för kompetensförsörjningsfrågor och vill hålla ihop och leda utvecklingsarbeten i nära samarbete med våra chefer, kollegor på avdelningen och andra delar av regionens HR-funktion.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från PA-programmet eller motsvarande akademisk utbildning och gärna några års arbetslivserfarenhet av kvalificerat HR-arbete. Du behöver vara bra på att planera och organisera ditt arbete självständigt och leverera stöd med hög kvalitet och service. Du är lyhörd för andras behov och bra på att skapa förtroendeingivande relationer. Du har en hög analytisk förmåga och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. Du stimuleras av att hålla ihop komplexa frågor och leda utvecklingsarbeten. För oss är det viktigt att du har ett genuint engagemang för ditt arbete och har en stor drivkraft att själv och tillsammans med dina kollegor arbeta för att på bästa sätt möta verksamheternas behov!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-12-01 , upphör: 2027-11-28 .
Arbetstid: Dagtid.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
För att läsa mer om gällande kollektivavtal och ingångslön: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 473/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
351 88 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
HR-chef
Jenny Persbeck +46470587092 Jobbnummer
10007718