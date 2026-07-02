HR-konsult
Region Gotland / Personaltjänstemannajobb / Gotland Visa alla personaltjänstemannajobb i Gotland
2026-07-02
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Socialförvaltningen är i en spännande utvecklingsfas där vi strävar efter att än mer stärka
vår kompetensförsörjning och vår organisationskultur. För att lyckas med detta förstärker
vi förvaltningen med en HR-konsult med särskild inriktning mot arbetsmiljöområdet.
Som HR-konsult ingår du i den centrala förvaltningen med placering i Visby. Tjänsten är
direkt underställd HR-chef och i rollen arbetar du nära förvaltningens chefer,
ledningsgrupper och arbetsgrupper. Du är en del av förvaltningens HR-avdelning som leds av HR-chef och förutom du själv innefattar ytterligare en HR-konsult, en marknadsförare, och en rekryterings- och bemanningsenhet. Du har även många HR-kollegor inom våra
systerförvaltningar som gärna ger dig stöd och inspiration i din utveckling inom HR-området.
Din arbetsplats kommer vi att utforma tillsammans, men mest troligt kommer du att arbeta
såväl hemifrån och på Visborg som ute i våra verksamheter runt om på ön.
Vi söker dig som vill vara med och fortsätta driva och utveckla socialförvaltningens
personalpolitik tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Som HR-konsult hos oss kommer du att vara en nyckelperson i förvaltningens utveckling
inom alla HR-områden, men särskilt inom arbetsmiljöområdet. Du kommer, tillsammans
med dina kollegor inom HR-avdelningen att arbeta med prioriterade och framåtsyftande
uppdrag inom HR-området med målet att vi ska bli den mest attraktiva arbetsgivaren.
Arbetet bedriver vi tillsammans med kärnverksamheterna och följer upp resultaten så att
vi kan utvecklas tillsammans.
Att arbeta som HR-konsult hos oss innebär att du ges ett stort eget ansvar i det dagliga
arbetet och förtroendet att själv planera och påverka hur du lägger upp din arbetsdag,
men du är aldrig ensam. Du arbetar tillsammans med förvaltningens samtliga
verksamheter och ingår i en dynamisk organisation där du omges av kunniga kollegor
med stor kompetens som gärna firar framgångar tillsammans med dig.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom HR eller motsvarande utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har flera års erfarenhet av att ha arbetat verksamhetsnära med stöd till chefer inom
arbetsmiljöområdet, särskilt kring friskfaktorer, sjukfrånvaro, arbetsmiljöavvikelser, chefers
förutsättningar, grupp- och ledarutveckling samt organisationskultur. Du är väl förtrogen
med arbetsmiljölagstiftningen och har erfarenhet av att ha planerat för arbetsmiljöinsatser
på organisations- och gruppnivå utifrån uppsatta mål och krav. Har du tidigare erfarenhet av att leda utvecklingsprojekt och att arbeta inom offentlig sektor så är det meriterande.
Som person är du flexibel, kan analysera situationer och anpassa dig till nya omständigheter. Du trivs med att samarbeta med andra och kan lätt etablera nya relationer. Du är en aktiv lyssnare som kommunicerar obehindrat med individer och grupper utifrån deras unika förutsättningar. Din initiativkraft i kombination med din nyfikenhet bidrar till din framgång.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
B-körkort är krav.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HR-avdelningen Kontakt
HR-chef
Roger Nilsson roger.nilsson02@gotland.se Jobbnummer
9988228