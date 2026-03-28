HR-handläggare till Skaraborgs regemente
Skaraborgs Regemente P 4 i Skövde söker en HR-handläggaremed fokus på totalförsvarspliktiga samt tidvis anställd personal. Befattningen är placerad på HR-avdelningen som tillhör regementsstaben.
En förutsättning för att trivas med arbetet är att du uppskattar administrativt arbete där du har förmåga att hantera både långsiktiga och hastigt uppkomna uppgifter parallellt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som HR-handläggare kommer du att arbeta som sakkunnig tillsammans med ytterligare en handläggare gällande totalförsvarspliktiga under grund- och repetitionsutbildning, vilket innebär bland annat utredningsarbete, förändrade inskrivningar samt utryckningsrapportering. Tjänsten innebär också att administrativt avlasta chefer inom organisationen, vilket medför mycket arbete i våra olika stödsystem. Du kommer även att arbeta med lokalt medinflytande för värnpliktiga.
I rollen kommer du också att stötta med administration gällande tidvis anställd personal. Detta innebär att du bland annat kommer att arbeta med aktiveringar, skiftplanering och tjänstgöringsplaner. En viktig del i rollen är att kontinuerligt samverka med andra delar inom organisationen samt med andra myndigheter.
Utöver detta kommer du att stötta med krigsplaceringsarbete samt fungera som allmän handläggare inom HR-funktionen.Publiceringsdatum2026-03-28Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom HR/personal eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
• Goda kunskaper i Office-paketet
• B-körkortDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är en person med god administrativ förmåga, har en hög arbetskapacitet och har en förmåga att arbeta självständigt samt ta egna initiativ och verkar för utveckling och förbättring. Ditt arbete vittnar om noggrannhet och struktur. Vi ser även att du bidrar till ett gott arbetsklimat genom att vara lyhörd, hänsynstagande och öppen i mötet med andra på arbetsplatsen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Något års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av exempelvis administration, myndighetsutövning och handläggning inom statlig myndighet/offentlig sektor.
• Erfarenhet från att arbeta med personaladministrativa system.
• Genomförd GMU/värnplikt, eller innehar annan relevant erfarenhet av Försvarsmakten.
Övrig information
Anställningsform: Civil Tillsvidare med sex månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid (100 %)
Arbetsort: Skövde, resor i tjänsten kan förekomma.
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Sektionschef Fanjunkare Casandra Axelsson
HR-generalist Linnéa Hellman Vidja
Fackliga representanter:
OFR/O Niklas Schöld
OFR/S Britt Dahlman
SEKO-F Crister Florin
SACO Annelee Karlström
Samtliga kontaktas via växel 010-82510 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-19. Din ansökan skall innehålla CV samt personligt brev där du beskriver dig själv samt motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs regemente, P 4 har verksamhet från Älvdalen i norr till Remmene i söder. Ledningen sitter i Skövde där huvuddelen av värnpliktsutbildningen sker. Regementets uppgift är att rekrytera och utbilda värnpliktiga och personal till två pansarbataljoner, ett tungtransportkompani och ett brigadspaningskompani. P 4 ansvarar också för en brigadstab som vid kris och krig ska leda stora delar av arméns förband.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/p4
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
