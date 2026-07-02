HR-handläggare
Karlstads kommun / Ekonomiassistentjobb / Karlstad Visa alla ekonomiassistentjobb i Karlstad
2026-07-02
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Beskrivning
Vi på HR-staben inom vård- och omsorgsförvaltningen bildar tillsammans ett starkt team för att möta verksamhetens behov samtidigt som vi driver utvecklingen framåt inom HR-området. HR-funktionen består av totalt 11 medarbetare och vi ger stöd till förvaltningens omkring 80 chefer.
Hos oss blir du en del av en samarbetsinriktad miljö där vi värdesätter kompetens, idéer och ett gemensamt ansvar för att skapa kvalitet i våra uppdrag.Dina arbetsuppgifter
Som HR-handläggare arbetar du med frågor som är viktiga för vår kompetensförsörjning, med särskilt fokus på att nå och inspirera yngre målgrupper att välja vård och omsorg. Rollen innebär många kontaktytor där du samverkar med handledare och chefer i våra verksamheter, utbildningsanordnare och andra samarbetspartners.
Du arbetar nära en kollega med liknande uppdrag och samordnar gemensamt kompetenshöjande insatser för både nuvarande och framtida medarbetare inom vård och omsorg. I rollen ingår att ansvara för planering av språkkrav, språkbedömningar och praktikplatser. Du koordinerar praktikplatser i samverkan med verksamheter och utbildningsanordnare samt fungerar som en viktig kontaktperson gentemot handledare och skolor.
Vidare planerar och genomför du aktiviteter som informerar och inspirerar unga samt bidrar till att stärka intresset för vård och omsorg. Du ansvarar för administration, uppföljning och kommunikation kopplat till uppdraget och säkerställer att arbetet bedrivs strukturerat och med hög kvalitet. Arbetet styrs av verksamhetens behov, vilket ställer krav på flexibilitet, god förmåga att organisera och att hitta lösningar i en föränderlig vardag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och lämplig för tjänsten.
Du är en van administratör med mycket goda IT-kunskaper och har förmåga att arbeta strukturerat i en digital arbetsmiljö. Du har även goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
Som person ser du möjligheter i förändringar och har lätt att anpassa dig till nya förutsättningar. Du är ansvarstagande, driver ditt arbete framåt och har ett strukturerat arbetssätt där du planerar, organiserar och prioriterar effektivt. Du trivs med att samarbeta med andra och har lätt för att skapa goda relationer. Genom ett lyhört och smidigt förhållningssätt och en tydlig kommunikation når du fram både i enskilda möten och i grupp.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att driva projekt med goda resultat och hög kvalitet. Erfarenhet av bemanningsfrågor, praktikförmedling eller arbetsmarknadspolitiska insatser är meriterande. Det är även en fördel om du har arbetat inom kommunal eller annan offentlig verksamhet, samt har erfarenhet från vård- och omsorgsområdet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
Information om lönenivåer hittar du här (välj "Se lönestatistik"). Den här rekryteringen rör AID-kod 151012.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan. Övrig information
På grund av semestertider kommer urval och intervjuer att påbörjas under vecka 36.
Om Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi i flera år varit modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Kommun
(org.nr 212000-1850)
Våxnäsgatan 10 (visa karta
)
653 40 KARLSTAD Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen, HR-stab Kontakt
SSR, Briannah Mulego briannah.mulego@karlstad.se Jobbnummer
9988531