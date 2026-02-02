HR-handläggare
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du är med och bidrar till Sveriges försvarsförmåga? Tillsammans med kompetenta och engagaerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning hos en arbetsgivare som uppmuntrar till balans i livet och god hälsa. Vi står inför stora förändringar och söker dig som vill vara en del av vår tillväxtresa!
HR-avdelningen, G1
Som HR-handläggare vid Bodens artilleriregemente A 8 tillhör du HR-avdelningen (G1) vilken är en del av regementsstaben. HR-avdelningen består av 10 personer varav 2 yrkesofficerare och 8 civila. Avdelningen ansvarar för ledning och samordning av HR/personaltjänst och arbetsmiljö vid regementet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som HR-handläggare arbetar du tätt tillsammans med våra två HR-generalister och spelar en central roll i att stödja chefer och medarbetare i deras vardag. Du är en av nyckelpersonerna i att upprätthålla hög kvalitet och nogrannhet i våra administrativa processer.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
• Hantera data i Försvarsmaktens stödsystem samt i Office-paketet
• Stödja chefer och anställda med administrativa ärenden och frågor
• Stödja i rekryteringsprocessen
• Hantera uppgifter kopplade till avdelningen såsom felanmälningar och inköp till avdelningen
• Hantera förbandets personalakter
• Säkerställa att Försvarsdatalagen och Försvarsmaktens interna regler kring personalakter efterföljs
• Handlägga begäran om registerutdrag och uttag av offentlig handling
• Upprätta beslut, så som anställningsbeslut
• Uppdatera och utveckla rutiner och processer
• Stödja inför förbandets ceremonier med inbjudningar och personallistor
Möjlighet finns att utvecklas inom tjänsten genom att på sikt genomföra säkerhetsprövningsintervjuer och utbilda nyanställda inom HR-området.
För att kunna uppfylla Försvarsmaktens krav på fysisk standard ingår fysisk träning som en del av dina
arbetsuppgifter.
Kvalifikationer
• Personalvetarexamen eller utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömmer likvärdig
• Goda kunskaper i Office-paketet
• God administrativ förmåga
• God förmåga att uttrycka dig i svenska, i tal och skrift
• Körkort BDina personliga egenskaper
Som person har du mycket god förmåga att arbeta självständigt men kan snabbt växla för att ingå i en arbetsgrupp. Du är noggrann, strukturerad, driven och trivs med att hantera många uppgifter parallellt.
Du har ett serviceinriktat förhållningssätt och förstår vikten av sekretess. Vi förväntar oss hög personlig integritet och förmåga att bygga goda relationer där förtroende och tillit är ledorden. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av jobb inom personaladministration
• Tidigare erfarenhet av arbete i stödsystem
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: Boden
Tillträdesdatum: enligt överrenskommelse
Arbetstid: främst dagtid 07.30-16.30, men kvälls- och helgjobb kan förekomma. Internutbildning och resor förekommer.
Tjänsten är civil och innebär en krigsplacering.
Kontaktuppgifter
Upplysningar om befattningen:
HR-chef Kristina Pettersson, 072-395 41 98, kristina.pettersson@mil.se
Information om rekryteringsprocessen:
Rekryteringskoordinator Tova Pettersson, 073-093 58 06, tova.pettersson@mil.se
Fackliga företrädare nås via växeln, 0921-348000
Ordförande SEKO Försvar Boden: Susanne Thunberg
Ledamot Försvarsförbundet Boden: Annelie Forshage
Ordförande SACO-S: Björn Astermo
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-25. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är intresserad och lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Bodens Artilleriregemente, A 8, är Försvarsmaktens kompetenscentrum för indirekt bekämpning. Regementet bevarar och utvecklar kompetenser, materiel och metoder för framtidens förmåga att upptäcka och träffa mål på långa avstånd och med hög precision. A 8 har funktionsansvar för CAS (Close Air Support) - att leda flygunderstöd mot markmål samt för vädertjänsten inom Armén i Försvarsmakten. Strid i vintermiljö är en särskild kompetens för förbandet i Boden.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
