HR-Generalist Vikariat Markverkstaden
Försvarsmakten / Personaltjänstemannajobb / Skövde Visa alla personaltjänstemannajobb i Skövde
2026-07-06
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Har du erfarenhet av att driva självständigt HR arbete och tycker om att arbeta serviceinriktat? Då kan du vara den HR-generalist vi söker på ett vikariat till Markverkstaden med placering i Skövde.
Markverkstad stabsavdelning
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du ha möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Du kommer till en avdelning med ca 40 engagerade och kunniga kollegor som har olika stödjande befattningar och arbeta närmst tillsammans med 4 andra HR-kollegor. Här arbetar vi med att stödja ledningen i alla olika nivåer spridda på 25 orter i Sverige.
Du kommer att i din roll främst stödja Skövde och Kristinehamn men beroende på hur arbetsbelastningen ser ut kan du behöva stötta även andra avdelningar/orter. Det innebär att det kommer att ställas krav på resande i tjänsten, hur ofta och mycket kommer att variera över tid.
Vill du veta mer om vad Markverkstaden gör? Kolla in denna länk: https://youtu.be/jDWtiZdUfSk
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som HR-generalist är ditt huvudsakliga uppdrag att arbeta i ett nära chefsstöd där du stödjer inom hela HR-området med fokus på verksamhetens resultat. Du agerar arbetsgivarföreträdare och är ett operativt stöd åt verksamhetens chefer i det dagliga arbetet med exempelvis rekrytering, svåra samtal samt tolka lagar och avtal. Det innebär att du har ett nära samarbete med cheferna och blir deras bollplank, coach och rådgivare.
KRAV
Kvalifikationer
Du har akademisk examen inom HR eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
God kommunikativ förmåga
Behärskar svenska språket i tal och skrift
Goda kunskaper i Officepaketet
B-körkort
Personliga egenskaper
För att trivas hos oss krävs det att du brinner för service och är en skicklig relationsbyggare. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, strukturerar och prioriterar dem på ett effektivt sätt. Du är en trygg person med eget driv som är bra på att hantera tidvis intensiva arbetsperioder, tillsammans med dina HR-kollegor. Samarbete är viktigt för oss, både med varandra och de verksamheter vi stöttar, därför är det viktigt att du trivs med det och har en god samarbetsförmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
MERITERANDE
Relevant och aktuell yrkeserfarenhet inom HR-området
Erfarenhet av arbete inom industri, till exempel tillverkande företag eller fordonsindustri
Erfarenhet från HR-arbete på en statlig myndighet eller offentlig sektor
Kunskap inom det statliga kollektivavtalsområdet
Delaktighet i verksamhetsutveckling
Övrigt
Anställningsform: Vikariat till och med oktober 2027
Sysselsättningsgrad: Heltid, dagtid
Arbetsort: Skövde
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes. Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen
Ulrika Backstig Sektionschef, tfn. 072-195 62 71
Information om rekryteringsprocessen
Johanna Nyberg HR, tfn. 073-334 24 00
Fackliga företrädare
SACO: Ali Hemen
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Birger Hedman
Nås via växeln 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-16. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
541 52 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9992959