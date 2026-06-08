HR-generalist till VK Media
Din Rekryteringspartner i Umeå AB / Personaltjänstemannajobb / Umeå Visa alla personaltjänstemannajobb i Umeå
2026-06-08
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VK Media är ett ledande mediehus som brinner för att skapa meningsfulla och engagerande upplevelser för våra kunder. Genom våra produkter når vi varje dag mer än 100 000 människor i Sverige, och med våra starka varumärken, passion och initiativkraft arbetar vi för att möta framtidens behov inom media och kommunikation.
Har du ett stort intresse för människor och drivs av att skapa förutsättningar för andra att lyckas? Vill du arbeta verksamhetsnära och göra verklig skillnad i en organisation i utveckling? Då kan det här vara nästa steg för dig.
Vi söker nu en HR-generalist som vill vara med på vår resa mot framtidens mediehus. Hos oss får du en nyckelroll i att utveckla människor, kultur och arbetssätt, med ambitionen att vara en av Norrlands bästa arbetsplatser.
Ditt nya arbete
Som HR-generalist hos oss blir du en viktig del av vårt engagerade HR-team på tre personer. Du får ett brett och varierat uppdrag med stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka både arbetssätt och utveckling.
Rollen passar dig som trivs i en operativ och verksamhetsnära vardag där ingen dag är den andra lik. Du fungerar som ett kvalificerat och konsultativt stöd till chefer och medarbetare i frågor som rör hela medarbetarresan.
I rollen arbetar du med rekrytering, preboarding och onboarding för att skapa en positiv och professionell medarbetarupplevelse från första kontakt. Du stöttar även verksamheten i rehabiliteringsärenden och förebyggande arbetsmiljöarbete samt ansvarar för processer som lönekartläggning och medarbetarundersökningar. Vidare arbetar du med HR-administration och systemstöd, samtidigt som du bidrar till att stärka vårt arbetsgivarvarumärke och vår långsiktiga kompetensförsörjning. Arbetsrättsliga frågor och kvalificerat chefsstöd är också en naturlig del av uppdraget.Publiceringsdatum2026-06-08Profil
Det här är en roll för dig som uppskattar variation, tar egna initiativ och vill vara med och utveckla både människor, ledarskap och organisation. Vi söker dig som är trygg i din HR-kompetens och som bygger förtroendefulla relationer genom ett prestigelöst och professionellt förhållningssätt. Du är initiativtagande, lösningsorienterad och har förmågan att driva frågor framåt på ett strukturerat sätt.
Vi tror att du är en god lyssnare som har lätt för att förstå olika perspektiv och skapa samarbete. Samtidigt vågar du utmana, coacha och ge stöd när situationen kräver det. Du trivs med att hantera flera parallella processer och bidrar aktivt till både teamets och verksamhetens utveckling.Kvalifikationer
Akademisk examen inom HR
Minst ett par års erfarenhet av brett och operativt HR-arbete
God kommunikativ förmåga i både tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av, eller ett intresse för, AI och digital utveckling inom HR.
VK Media - Ett mediehus med mening
Inom hela koncernen jobbar ungefär 170 medarbetare som är experter inom en mängd områden, från journalister och säljare till utvecklare och analytiker. Vi tror att vi presterar som bäst om vi trivs riktigt bra på jobbet. Därför lägger vi stor vikt vid att tillsammans skapa ett schysst och välkomnande arbetsklimat.
Vår värdegrund formulerar de egenskaper och beteenden som vi värdesätter mest, och fungerar som en kompass som visar vad som är viktigt i olika situationer. Våra värderingar; Trovärdig, Inkluderande, Modig och Engagerad vägleder vårt dagliga arbete och är fundamentet för vår kultur och vårt sätt att nå våra mål.
Vi är en organisation som tror på utveckling, ansvar och mod, och det märks i vårt journalistiska uppdrag, men också i hur vi arbetar tillsammans. Vi vågar tänka nytt, vi vågar förändra - och vi gör det med trovärdighet. En arbetsplats som gör skillnad i samhället på riktigt.
Följ med på vår förflyttning från ett klassiskt tidningshus till Europas ledande lokala mediehus!
Din ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Din Rekryteringspartner. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Elin Wiklund på tfn: 070-277 71 77. Vi arbetar med rekryteringsprocessen löpande, så ansök gärna så snart som möjligt, dock senast den 21 juni via länken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7874574-2042556". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Din Rekryteringspartner i Umeå AB
(org.nr 559519-0645), https://dinrekryteringspartneriumea-1741688263.teamtailor.com
Renmarkstorget 10 (visa karta
)
903 26 UMEÅ Arbetsplats
Din Rekryteringspartner i Umeå Jobbnummer
9953742