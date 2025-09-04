HR-generalist till verksamhetsstödet på KTH
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-04
Verksamhetsstödets uppgift är att stödja universitetets utbildning och forskning. KTH:s verksamhetsstöd är inne i en spännande fas där vi tillsammans arbetar med utveckling av våra arbetsformer. Som medarbetare inom verksamhetsstödet bidrar du till KTH:s uppdrag att forska, utbilda och skapa samhällsnytta och får samtidigt möjlighet till egen professionell utveckling.Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en HR-generalist till oss inom Personalavdelningen vid KTH.
Som HR-generalist hos oss kommer du att vara ett nära HR-stöd för chefer och medarbetare på våra skolor och dess institutioner på något av KTHs fyra Campus; Alba Nova, Flemingsberg, Scilife och Valhallavägen.
Hos oss får du en bred och omväxlande roll med möjlighet att utvecklas och ta ansvar, både genom strategiskt och operativt arbete. Du är chefernas första ingång för verksamhetens HR relaterade behov och frågeställningar där du får bidra med strategisk rådgivning och kvalitativt konsultativt stöd. Vid behov kan du ta stöd av någon av våra HR-specialister som arbetar inom respektive expertområde. I ditt arbete har du hela tiden en nära förankring i arbetsrätten för statlig verksamhet, lagar samt interna regler och riktlinjer på KTH, och använder detta som verktyg och guide i ditt dagliga arbete
Som HR-generalist stöttar du med närvaro i möten på olika nivåer samt deltar i möten för samverkan med fackliga parter. Du stöttar även i rehabiliteringsärenden och andra personalärenden samt har en samordnande, operativ och informationsspridande roll vid exempelvis lönerevision, medarbetarsamtal, medarbetarundersökningar, skyddsronder eller annat aktuellt inom personalområdet. Chefernas behov av stöd fångar du upp med regelbundna avstämningar.
I rollen ingår även till viss del rekrytering där du har en central roll i delar av rekryteringsprocessen så som vid initiering och dialog om kravprofil, till deltagande/genomförande av intervjuer med kompetensbaserad metod. Du hjälper även till att utveckla chefer genom att genomföra chefsintroduktion samt löpande fångar upp behov av ledarskapsutveckling. I din roll kommer du även utföra administrativa uppgifter inom HR området.
KTHs personalavdelning har nyligen genomgått en omorganisation och arbetar nu med att utveckla processer och arbetssätt. Du kommer vara en del av detta utvecklingsarbete.
Du arbetar självständigt med dina arbetsuppgifter men kommer vara en del av ett team om 9 HR-generalister och 8 HR- administratörer. Arbetet sker i samarbete med övriga personalavdelningen samt andra funktioner inom KTH.
I denna roll kan du komma att arbeta några dagar i månaden på Campus Flemingsberg.
Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
Kvalifikationer
- Utbildning från högskola eller universitet inom HR, personal och arbetsliv, eller motsvarande.
- Minst 3 års erfarenhet inom HR-relaterat arbete.
- Erfarenhet av brett och generellt HR-arbete.
- God datorvana, främst i Office programmen.
- På KTH verkar vi i en internationell miljö. Därför är det viktigt att du kan kommunicera och uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska då språken används i det dagliga arbetet. Dina personliga egenskaper
Som person har du en professionell inställning med hög servicenivå i såväl interna som externa kontakter. Du har förmågan att utföra dina arbetsuppgifter på ett självständigt sätt och stimuleras av nära samarbeten med kollegor och chefer inom KTH. Vi lägger därför vikt vid att du har mycket god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och relationsskapande.
Arbetet kräver att du har en god administrativ förmåga där du samordnar och strukturerar upp dina arbetsuppgifter efter behov och efterfrågan. Eftersom vi är inne i ett förändringsarbete ser vi gärna att du är flexibel och uppskattar att bidra till utveckling.
Meriterande
- Erfarenhet från arbete på universitet/högskola.
- Erfarenhet från arbete på annan statlig myndighet.
- Erfarenhet av att ge ledningsstöd.
- Erfarenhet av chefscoachning.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga representanter
Fackliga representanter
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast, enligt överenskommelse.Övrig information
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund
i samband med rekrytering.
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Om KTH
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Månadslön Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-2721". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH Kontakt
