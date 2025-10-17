HR-generalist till växande organisation-Nereby.
2025-10-17
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Nereby har verksamhet i Harestad och i Bergsjön. Vi bedriver differentierad och högkvalitativ skol-, vård- och behandlingsarbete. Verksamheten inbegriper en mängd professioner, såsom lärare, behandlingspedagog, psykolog, sjuksköterska med flera. SiS ungdomshem Nereby tar emot såväl skolpliktiga som icke skolpliktiga pojkar och flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
Var med på vår förändringsresa! Vill du jobba i en nyckelfunktion och bidra till högre kvalitet i vår verksamhet? Sök jobbet som HR- generalist på SiS! Rollen är en del av SiS nya organisation med sikte på ett mer likvärdigt och effektivt arbetssätt i hela organisationen. Det är utmanande men lärorikt att varje dag möta nya utmaningar.
Som HR-generalist på institutionen stöttar du chefer och medarbetare för att skapa förutsättningar för att de fullt ut ska kunna göra det de är allra bäst på. I rollen arbetar du operativt, självständigt och brett med hela eller delar i HR-området, vilket innefattar; rekrytering, systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering, kompetensutveckling, arbetsrätt (villkor, avtal) och fackliga förhandlingar.
Du bör även tycka om administrativt arbete då man arbetar med mycket dokumentation. Du kommer att samarbeta med olika yrkesgrupper på institutionen, inom myndigheten men även med aktörer utanför myndigheten som t ex företagshälsovården. Du har erfarenhet och kunskap av arbete i olika personalsystem. Hos oss arbetar vi i Primula och Reachmee, för att nämna några system.
Du behöver finnas till för båda delarna av institutionen, dvs både i Bergsjön och Harestad, tillsammans planerar du verksamhetsförlagd arbetstid med annan HR-generalist på plats. Då institutionen är växande och är i en förändring betonar vi att du behöver tycka om att du i stor helhet kommer att arbeta med rekrytering och arbetsmiljö frågor.
Idag har institutionen en HR. Du behöver kunna kroka arm snabbt med denna och tillsammans lyfta viktiga frågor framåt. Det är en liten organisation och vi värdesätter ett professionellt förhållningssätt utifrån titel och tjänst.
Som ny medarbetare på SiS kommer du att genomgå SiS grundutbildning. Kvalifikationer
För att klara arbetet på bästa sätt ser vi följande krav:
• Akademisk examen inom Personal/HR eller motsvarande erfarenhet.
• Några års erfarenhet av brett operativt HR-arbete.
• Erfarenhet av arbete i förändringsledning och organisationsförändring.
• Goda kunskaper och aktuell erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning.
• Erfarenhet av att arbeta med kompetensbaserad rekrytering.
• Erfarenhet av arbete med chefsstöd i alla förekommande HR-frågor.
• Goda kunskaper i arbetsmiljölagstiftning, systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering samt erfarenhet av att arbeta med dessa processer.
• Kunna vara flexibel i ditt förhållningssätt.
Meriterande:
• Kunskaper i statlig arbetsrätt.
• Arbetsmiljöfrågor.
• Rekrytering.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och för att lyckas i rollen så söker vi dig som är van att arbeta konsultativt och är trygg in din arbetsroll. Du tycker om att arbeta både självständigt såväl som tillsammans med kollegor. Genom ditt arbetssätt skapar du förtroende hos de du möter utifrån din profession. Du har ett stort intresse av att hantera hela bredden av HR-frågor och har förmågan att planera, strukturera och prioritera bland arbetsuppgifter. Det är också viktigt att du har en god pedagogisk förmåga och kommunicerar på ett tydligt sätt utifrån målgrupp. Att du är stresstålig och förstår att arbetsuppgifterna varierar från dag till dag.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2 november 2025.
Adminstrativ chef: Johan Austli, Johan.Austli@stat-inst.se
.
HR: Cecilia Fykén, Cecilia.fyken@stat-inst.se
Fackförbundet ST, Jose de Brito, Jose.AndradeDeBrito@stat-inst.se
Saco-S, Henrik Isgren, Henrik.Isgren@stat-inst.se
Seko, Sasa Mitic, Sasa.Mitic@stat-inst.se
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
