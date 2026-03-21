HR-generalist till Smurfit Westrock Eslöv (75%)
Smurfit Westrock Sverige AB / Administratörsjobb / Eslöv Visa alla administratörsjobb i Eslöv
2026-03-21
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Smurfit Westrock Sverige AB i Eslöv
Brinner du för operativt HR-arbete och vill vara ett stöd nära chefer och medarbetare i en dynamisk produktionsmiljö? Då kan du vara vår nästa HR-generalist!
Smurfit Westrock är en världsledande aktör inom hållbara förpackningslösningar. Vi har verksamhet i 40 länder och över 100 000 medarbetare runt om i världen.
I Eslöv finns tre av våra fabriker, där cirka 175 kollegor arbetar tillsammans varje dag. Här finns även vårt skandinaviska huvudkontor med centrala funktioner.
Om rollen
Som HR-generalist arbetar du i tätt samarbete med HR-chefen för klustret, som du också rapporterar till.
Du kommer stödja vår HR-chef i olika processer och arbeta nära produktionscheferna i det dagliga HR-arbetet.
Rollen kräver hög integritet och god samarbetsförmåga. Arbetet är brett och varierat, ingen dag är den andra lik.
Exempel på arbetsuppgifter:
Operativt HR-stöd
• Stötta våra produktionschefer i dagliga personalfrågor, arbetsmiljö- och arbetsrättsliga ärenden
• Följa upp sjukfrånvaro och koordinera i rehabiliteringsprocesser
• Ha löpande kontakt med fackliga parter
HR-processer och administration
• Delta i årliga och löpande HR-processer
• Hantera anställningsavtal och personaldokumentation
• Säkerställa rutiner kring hyrsystemet för arbetskläder tillsammans med vår administratör
• Samarbeta med företagshälsovård och andra externa parter
• Administrera beställning av personlig utrustning
Rekrytering och employer branding
• Delta i rekryteringsprocesser
• Representera Smurfit Westrock vid mässor och andra externa aktiviteter
Rollen är en tillsvidareanställning på 75 % som inleds med 6 månaders provanställning. På sikt kan det finnas möjlighet till ökad sysselsättningsgrad, antingen periodvis eller permanent.
Arbetstiderna är dagtid, måndag-fredag, med möjlighet till flex. Start efter överenskommelse.
Vi söker dig som är kommunikativ, prestigelös och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer. Du har ett strukturerat arbetssätt och en stark samordningsförmåga. Du balanserar på ett naturligt sätt tydlighet med omtanke och har ett objektivt och professionellt förhållningssätt.
Vi tror att du har ett par års arbetslivserfarenhet och en kandidatexamen i Human Resources eller liknande område, alternativt arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
Du har kunskaper inom svensk arbetsrätt och kollektivavtalstillämpning. Du behärskar Microsoft Office och har lätt för att navigera i olika system. Du är flytande i svenska i tal och skrift och har goda kunskaper i engelska, som är vårt koncernspråk.
Vidare tar du stort ägandeskap i ditt arbete och trivs i en roll nära verksamheten, med särskilt fokus mot produktion.
Du erbjuds
En anställning i ett stabilt och världsledande bolag inom hållbara förpackningslösningar.
Vi skapar, skyddar och bryr oss om - inte minst om den viktigaste resursen i företaget: människan. Därför erbjuder vi bland annat generöst friskvårdsbidrag, massage till subventionerad kostnad, tillgång till gym på arbetsplatsen samt en personalrestaurang som dagligen serverar hemlagad mat till förmånligt pris. Givetvis har vi även kollektivavtal.
Om processen
Efter gallring kommer telefonintervjuer användas som ett urvals steg, därefter bokas fysiska intervjuer in.
Slutkandidater kommer att få genomföra ett GIA-test. Testet mäter kognitiv kapacitet, det vill säga hur snabbt man lär sig nytt, tar till sig information och kan anpassa sig till nya uppgifter och system. Det ger en indikation på en persons inlärningsförmåga, problemlösningsförmåga och hur snabbt man kan tänkas komma in i rollen.
Drog- och alkoholtest genomförs i samband med anställning. Tillträde efter överenskommelse.
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-chef Nathalie Hedenström på nathalie.hedenstrom@smurfitwestrock.se
Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg Workspace, ej via mail.
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, samt försäljare av ytterligare tjänster.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Smurfit Westrock Sverige AB
(org.nr 556037-6898)
Verkstadsvägen (visa karta
)
241 38 ESLÖV Arbetsplats
Smurfit Westrock Kontakt
Nathalie Hedenström nathalie.hedenstrom@smurfitwestrock.se 041368000
9811678