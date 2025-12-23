HR-Generalist till Samskapa
Önskar du bli en nyckelspelare i ett dynamiskt HR-team i en framåtblickande och växande organisation?
Välkommen till Samskapa!
Samskapa är en verksamhet som erbjuder kvalificerat stöd och behandling till barn, unga och deras familjer i utsatta situationer. Vi har cirka 320 engagerade medarbetare som verkar inom HVB, LSS- och stödboende, familjehem samt öppenvård. Vi är övertygade om att vi når längre genom att ta tillvara allas samlade erfarenheter och kompetenser i vårt utvecklingsarbete-det är utgångspunkten för vårt namn och anledningen till att vi kallar oss samskapare.
Vårt arbete utgår från konceptet Professionell Integrerad Behandling (PIB), vilket innebär att Samskapa tar ett helhetsansvar för att integrera alla insatser som barn och unga behöver för att stärka sin sociala förmåga och livskvalitet. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i Vårdföretagarna.
Om tjänsten
Som HR-generalist hos oss får du en bred och stimulerande roll där du arbetar med samtliga delar av HR men med särskilt fokus på rekrytering och employer branding. Du blir en nyckelspelare i vårt engagerade och samarbetsinriktade HR-team, där ni tillsammans stöttar chefer och medarbetare i frågor som rör arbetsrätt, kollektivavtal, interna rutiner och anställningsvillkor.
Du är delaktig i att driva och utveckla vår rekryteringsprocess, och arbetar aktivt med att attrahera, engagera och behålla rätt talanger. Utöver rekrytering involveras du i andra HR-processer och får utrymme att initiera förbättrings- och utvecklingsprojekt utifrån verksamhetens behov.
Vi söker dig som har
Examen från högskola/universitet inom HR/personal
Erfarenhet av kvalificerat HR-arbete samt rekrytering
God kännedom om gällande lagstiftning inom området
Erfarenhet av att självständigt planera, driva och följa upp processer
Samarbetsförmåga och trivs både med att arbeta i grupp och självständigt mot tydliga mål och deadlines
Detta erbjuder vi
En gedigen introduktion och goda möjligheter till kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag på 5000 kr/år
Kollektivavtal och attraktiva villkor
Ett inspirerande, prestigelöst team med högt i tak
Möjligheten att göra verklig skillnad-varje dag
Praktisk information
Anställningsform: Tillsvidare med sex månaders provanställning
Omfattning: 100 %
Arbetstid: Kontorstid
Placering: Hörby
Startdatum: Enligt överenskommelse
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi har redan tagit ställning till val av rekryteringskanaler och marknadsföring, och undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt från mediesäljare och rekryteringsföretag.
Välkommen att bli en del av vårt team!
HR-chef
Jobbnummer
