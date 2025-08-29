HR-generalist till PeopleProvide - 360° HR-roll
2025-08-29
Vill du ha en varierad HR-roll där du får arbeta både internt och externt nära kund, medarbetare och kandidater?
Vi söker nu en HR-generalist till PeopleProvide som trivs i en 360 HR-roll där du får kombinera operativt HR-arbete, kundkontakt och affärsmässigt relationsbyggande.
Om rollenSom en del av PeopleProvides team får du en central roll där du driver och utvecklar vårt interna HR-arbete samtidigt som du är med och skapar värde för våra kunder. Du blir en nyckelperson i att bygga långsiktiga relationer, både med kunder och kandidater och säkerställa att vi levererar hög kvalitet i allt vi gör.
Här får du arbeta brett inom hela HR-cykeln: från att attrahera och matcha kandidater till att stötta chefer och kunder i personalfrågor, samt utveckla våra egna processer internt.
Exempel på arbetsuppgifter
Ansvara för och utveckla PeopleProvides interna HR-processer.
Vara operativt stöd till våra kunder i HR-frågor som rekrytering, introduktion, arbetsmiljö, rehabilitering och avslut.
Skapa, utveckla och vårda relationer med kandidater och kunder.
Driva rekryteringsprocesser, från behovsanalys till onboarding.
Ge chefsstöd i arbetsrätt och personalfrågor.
Bidra i försäljningsarbete genom behovsanalys, lösningsförslag och presentationer.
Hantera HR-administration, avtal, data och system.
Delta i och driva HR-projekt, internt och externt.
Vi söker dig som
Har minst 3-5 års erfarenhet av brett HR-arbete.
Är trygg i arbetsrätt, chefsstöd och HR-processer.
Bred erfarenhet av rekrytering och kandidatkontakt.
Trivs med att bygga långsiktiga relationer och har gärna erfarenhet av kundansvar eller affärsnära roller.
Gillar att arbeta strukturerat och parallellt driva flera processer.
Vill kombinera rådgivande, operativa och relationsbyggande delar i en 360 HR-roll.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas)
Omfattning: Heltid
Start: Hösten 2025 eller enligt överenskommelse
Placeringsort: Stockholm City Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
