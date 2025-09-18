HR-generalist till Norrlands Bil Skellefteå
Vi är stolta att vara ett Great Place to Work-certifierat företag. Men certifieringen är inte slutmålet - den är startskottet. Resan fortsätter mot vårt mål 2030: att vara regionens bästa arbetsgivare. För att nå dit behöver vi stärka HR-funktionen och söker nu en HR-generalist. Viktigast för oss är inte att du har flera års erfarenhet av HR-arbete- viktigast är din inställning och viljan att lära dig. Hos oss finns möjligheten att växa i en bred HR-roll!
Hos oss blir du en del av en organisation som inte bara pratar om värdegrund - vi lever den. Här får du möjlighet att växa i en dynamisk miljö där HR är en central partner i att bygga en hållbar organisation med fokus på hälsa, arbetsmiljö, ledarskap, kultur, kompetens och mångfald.
HR-funktionen tillhör avdelningen administration som idag består av HR-chef, Koncernekonomichef/VD, Redovisningschef, Redovisningsansvarig, Löneadministratörer, Ekonomiadministratörer och en Kvalitets-och miljöansvarig. Var och en har sitt eget ansvarsområde men vi är alltid måna om att hjälpa varandra! Vi sitter tillsammans i administrationens korridor med närheten till varandra men möjlighet att arbeta ostört i eget rum. Vidare erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans 1dag/vecka. Hos oss är trivsel a och o och det arbetar vi löpande med genom veckovisa avdelningsmöten samt månadsvisa möten där vi arbetar med vår värdegrund. Utöver det har vi även roliga aktiviteter tillsammans utanför arbetstid!
Om tjänsten
Som HR-generalist arbetar du nära våra chefer och ger operativt stöd i vardagen. Rollen är bred och varierad, vilket ger dig stora möjligheter att utvecklas inom hela HR-området. Vi är geografiskt utspridda från Skellefteå i söder till Kiruna i norr vilket innebär att resor i tjänsten förekommer.
Placering är i Skellefteå och du arbetar i nära samarbete med vår HR-chef som du även rapporterar till.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som HR-generalist kommer du arbeta med hela medarbetarresan där verksamhetens behov styr; bland annat
- Rekryteringsprocessen
- Onboarding/introduktion
- Sjukfrånvaro och rehabilitering
- Arbetsmiljö
- Personaladministration och dokumentation
- Delta i HR-projekt
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen som HR-generalist tror vi att du är en person som sprider energi och har en positiv inställning - även när tempot är högt eller frågorna är komplexa. Du har integritet och står stadigt med värdegrund, arbetsrätt, processer och rutiner i ryggen.
Vi värdesätter mod - att våga ställa frågor, tänka nytt och ibland utmana både dig själv och andra. Samtidigt är du serviceinriktad och trivs i en roll där du stöttar chefer i vardagen. Att vara nyfiken på omvärld och ny teknik är självklart för dig, du ser AI som en stor möjliggörare och har hög digital mognad.
Struktur är något du bär med dig i arbetet, du skapar ordning och följer upp så att saker blir gjorda. Du är prestigelös och ser helheten - redo att bidra både i stort och smått, där det behövs.
Kvalifikationer
- Eftergymnasial utbildning inom personal/HR, arbetsrätt, psykologi, beteendevetenskap eller motsvarande arbetslivserfarenhet av HR, rekrytering eller närliggande områden.
- Kommunicerar obehindrat på svenska, i tal och skrift.
- God systemvana. Erfarenhet av Hailey HR, Jobylon och Agda PS är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Start: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Skellefteå
B-körkort är krav. Resor till våra olika driftställen förekommer.
Har du frågor kring tjänsten kontakta HR-chef Sofia Lundmark 0706164227 eller Sofia.Lundmark@norrlandsbil.se
Välkommen in med din ansökan senast 5/10. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Norrlands Bil
Norrlands Bil koncernen har ca 380 medarbetare fördelade på sju norrländska orter. Från Skellefteå som sydligaste ort till Kiruna i norr. Koncernen består av fyra bolag; personbilar, tunga fordon, service samt finans/mobilitet. Läs mer om oss här: www.norrlandsbil.se
Tre föregångare som slagit ihop sina styrkor. Norrlands Bil är summan av tre parallella framgångshistorier. Skellefteå Bil startade i Skellefteå 1944, Müllers i Luleå 1946 och Bil-City i Kiruna 1961. I vår gemensamma berättelse hittar vi några av milstolparna i utvecklingen av personbilen. I samma takt som Volkswagengruppen utvecklades till ett flertal världsledande bilmärken, växte de båda familjeföretagen till föregångare i Västerbotten och Norrbotten.
Idag är vi totalt ca 380 medarbetare i de tre bolagen Norrlands Bil Sverige AB (personbilar), Norrlands Bil Tunga Fordon AB (lastbilar) samt Service AB (fastighet & ekonomi). Vi finns fördelade på sju orter i från Skellefteå i söder till Kiruna i norr och har en omsättning på ca 1,5 miljard.
Då bilbranschen utvecklas i rask takt innebär det att vi också måste utveckla människorna bakom tekniken, och vara mån om den viktigaste resurs vi har- våra medarbetare! Att arbeta på Norrlands Bil ska kännetecknas av arbetsglädje och goda möjligheter till vidareutbildning, dels inom de olika bilmärkena och Scania men även för övriga tjänster internt. Våra generalagenter från Scania-och Volkswagenkoncernen erbjuder och samordnar utbildningar så vi säkerställer att vi följer med i utvecklingen. Vill du vara med på resan? Ersättning
