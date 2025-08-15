HR-generalist till kund i Stockholm
Har du minst tre års arbetslivserfarenhet från en bred HR-roll samt goda kunskaper om arbetsrätt? Då kan det vara dig vi söker, varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget Vi söker en HR-generalist till vår kund i Stockholm som är verksam inom vårdsektorn. Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid via Bemannia som startar omgående och pågår till och med 30 januari 2026. Du arbetar under kontorstider vid kundens kontor i Torsplan, det finns viss möjlighet till distansarbete. Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Denna roll innebär konsultativt chefsstöd inom bland annat; arbetsmiljö, arbetsrätt, lönebildning, rekrytering, rehabilitering, samverkansfrågor och fackliga förhandlingar. Löpande personaladministration i exempelvis lönesystemet Heroma, Varbi och Platina. I rollen som HR-partner kombinerar du både operativt och strategiskt arbete i nära samarbete med kollegor, chefer och fackliga företrädare. Du har ett stort eget ansvar för de enheter du stödjer och som kontaktperson innebär det resor till kundens olika enheter inom Stockholms län. Kvalifikationer
3-5 års arbetslivserfarenhet från liknande roll
Trygg inom arbetsrätt
Utbildning som anses vara relevant för uppdraget
Meriterande
Erfarenhet av kollektivavtalet allmänna bestämmelser
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 22 augusti 2025.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 169 30 00.
