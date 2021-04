HR-Generalist, Stockholm - Shaya Solutions AB - Administratörsjobb i Stockholm

Shaya Solutions AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-13- Om konsultuppdragetOrt: StockholmUppdragslängd: Ca. 1 årSista ansökningsdagen: ansök snarastOmfattning: 100%OBS! Det är viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.UppdragsbeskrivningKunden söker en HR Generalist för att ge stöd till chefer och medarbetare i ett brett spektra av HR frågor:Du kommer ingå i deras HR support dit chefer och medarbetare hör av sig i HR relaterade ärenden.Systemsupport i deras HR system samt hantering av transaktionella HR processer.Daglig bemanning av deras ärendehanteringssystem och lösa frågor som kommer in kopplat till ledighet, semester, arbetstid, lön, organisationsförändringar.Arbeta med rapportunderlag och strukturera större datamängderObligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):Akademisk examen inom personalområdet eller motsvarade utbildning som bedöms som relevant för uppdragetMinst 5 års erfarenhet av brett generalistarbete inom HR i en organisation som lyder under kollektivavtalErfarenhet av verksamhetsnära HR-stöd för chefer och medarbetare (gärna från tidigare arbete i en HR-support) avseende arbetsrätt, anställningsvillkor, HR-data och HR-processerKunskap om HR relaterad lagstiftningErfarenhet av att ha arbetat med löneunderlag och löneinterfaceGod kommunikativ förmåga och kan uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelskaGod digital förmågaMeriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):Erfarenhet av att ha arbetat med HR-data i People SoftKunnig i HR-Analytics och rapporterÖnskemål om personliga egenskaper:Självgående: Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.Flexibel: Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.Samarbetsförmåga: Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.Serviceinriktad: Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar.______________________Hur du kommer vidareSök uppdraget genom denna annonsLägg in ett CV i word-formatVi återkopplar om något behöver kompletteras eller förtydligas.Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagarfrån det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss genom att svara på bekräftande mailutskicket i samband med din ansökan.På uppmaning från beställare/slutkunder vill de inte att vi lämnar ut information om dem. En annan anledning är att Shaya Solutions lägger stor mängd tid som man på förhand inte får betalt för såvida inte uppdraget tillsätts, och därav kan vara återhållsamma med informationsdelningen av naturliga skäl.Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.Om Shaya SolutionsKonsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag på 13 orter i Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Teamets motto är Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.Annonsförsäljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid Konsultuppdrag, 1 år2021-04-13Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Shaya Solutions AB5688645