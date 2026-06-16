HR-generalist som vill göra skillnad
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Personaltjänstemannajobb / Uppsala Visa alla personaltjänstemannajobb i Uppsala
2026-06-16
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken i Uppsala
, Enköping
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Bärby utanför Uppsala tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Vill du jobba i en central funktion och bidra till högre kvalitet i vår verksamhet? Sök jobbet som HR-generalist på SiS. Rollen är en viktig del i att skapa förutsättningar för SiS att skapa ett mer likvärdigt och effektivt arbetssätt i hela organisationen.
Som HR-generalist stöttar du institutionens chefer och bidrar till att skapa förutsättningar för att de fullt ut ska kunna göra det de är allra bäst på, att vara närvarande chefer. I rollen arbetar du operativt, självständigt och brett med hela HR-området, vilket innefattar; rekrytering, systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering, kompetensutveckling, arbetsrätt såsom villkor och avtal och fackliga förhandlingar. Du kommer att samarbeta med olika yrkesgrupper på institutionen, inom myndigheten men även med aktörer utanför myndigheten som t ex företagshälsovården. Du har erfarenhet och kunskap av arbete i olika personalsystem. Hos oss arbetar vi i Primula och Reachmee, för att nämna några system.
Som HR-generalist hos oss kommer du att ha en bred roll med fokus på hela medarbetarresan – då institutionen befinner sig i en tillväxtfas kommer en stor del av ditt arbete att handla om rekrytering. Du ansvarar, tillsammans med rekryterande chef, för att driva rekryteringar, säkerställa att vi attraherar rätt kompetens och skapa en positiv kandidatupplevelse. Gillar du att leta nya talanger är detta tjänsten för dig!Kvalifikationer
För att klara arbetet på bästa sätt ser vi följande krav:
Relevant akademisk examen om 180 hp inom HR eller liknande utbildning.
Erfarenhet av brett operativt HR-arbete.
Goda kunskaper och aktuell erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning.
Erfarenhet av att arbeta med kompetensbaserad rekrytering.
Erfarenhet av arbete med chefsstöd i alla förekommande HR-frågor.
Goda kunskaper i arbetsmiljölagstiftning, systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering samt erfarenhet av att arbeta med dessa processer.
Meriterande:
Kunskaper i statlig arbetsrätt
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och för att lyckas i rollen så söker vi dig som är van att arbeta konsultativt och är trygg in din arbetsroll. Du tycker om att arbeta både självständigt såväl som tillsammans med kollegor. HR-teamet på Bärby består av ytterligare en HR-generalist, två bemanningsplanerare och HR-administratör. Genom ditt arbetssätt skapar du förtroende hos de du möter utifrån din profession. Du har ett stort intresse av att hantera hela bredden av HR-frågor och har förmågan att planera, strukturera och prioritera bland arbetsuppgifter. Det är också viktigt att du har en god pedagogisk förmåga och kommunicerar på ett tydligt sätt utifrån målgrupp.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen att skicka in din ansökan senast den 12 juli 2026.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
741 77 UPPSALA Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Facklig företrädare SACO
Erik Sandström erik.sandstrom@stat-inst.se Jobbnummer
9965058