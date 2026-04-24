HR-generalist som vill göra skillnad
Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Var med på vår förändringsresa! Vill du jobba i en nyckelfunktion och bidra till högre kvalitet i vår verksamhet? Sök jobbet som HR- generalist på SiS. Rollen är en viktig del i att skapa förutsättningar för SiS att skapa ett mer likvärdigt och effektivt arbetssätt i hela organisationen.
Som HR-generalist stöttar du institutionens chefer och bidrar till att skapa förutsättningar för att de fullt ut ska kunna göra det de är allra bäst på, att vara närvarande chefer. I rollen arbetar du operativt, självständigt och brett med hela HR-området, vilket innefattar arbetsrätt såsom villkor och avtal och fackliga förhandlingar, systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering, rekrytering och kompetensutveckling. Du kommer att samarbeta med olika yrkesgrupper på institutionen, inom myndigheten men även med aktörer utanför myndigheten som t ex företagshälsovården.
Som ny medarbetare på SiS kommer du att genomgå SiS grundutbildning. Kvalifikationer
Du ska ha:
Akademisk examen inom HR eller annan relevant utbildning.
Några års erfarenhet av brett operativt HR-arbete.
Goda kunskaper och aktuell erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning samt av att delta i och stötta chefer i fackliga förhandlingar
Erfarenhet av att arbeta med kompetensbaserad rekrytering.
Erfarenhet av arbete med chefsstöd i alla förekommande HR-frågor.
Goda kunskaper i arbetsmiljölagstiftning, systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering samt erfarenhet av att arbeta med dessa processer.
Erfarenhet och kunskap av arbete i olika personalsystem.
Det är meriterande om du också har:
Kunskaper i statlig arbetsrätt
Erfarenhet av Primula och ReachMee
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och för att lyckas i rollen så söker vi dig som är van att arbeta konsultativt och är trygg in din arbetsroll. Du tycker om att arbeta både självständigt såväl som tillsammans med kollegor. Genom ditt arbetssätt skapar du förtroende hos de du möter utifrån din profession. Du har ett stort intresse av att hantera hela bredden av HR-frågor och har förmågan att planera, strukturera och prioritera bland arbetsuppgifter. Det är också viktigt att du har en god pedagogisk förmåga och kommunicerar på ett tydligt sätt utifrån målgrupp.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänstgöringsort: SollefteåSå ansöker du
Vänligen registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2026-04-19
Referensnummer: 2.9.1-3407-2026
Välkommen med din ansökan!Kontakt
Aron Sivapalan, institutionschef, 010-453 34 01
Cecilia Norman, Facklig företrädare ST/OFR, 010-453 55 14
Henrik Isgren, Facklig företrädare Saco-S, 010-453 40 23
Jennie Resin, Facklig företrädare SEKO, 010-453 48 55
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
881 41 SOLLEFTEÅ Arbetsplats
Johanna Lindstedt johanna.lindstedt@stat-inst.se
9875325