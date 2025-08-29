HR-generalist som vill göra skillnad
2025-08-29
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS LVM-hem Rällsögården tar emot män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa. Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
Som HR-generalist på Rällsögården stöttar du chefer och medarbetare för att skapa förutsättningar för att de fullt ut ska kunna göra det de är allra bäst på. I rollen arbetar du operativt, självständigt och brett med hela HR-området, vilket innefattar; rekrytering, systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering, kompetensutveckling, arbetsrätt (villkor, avtal) och fackliga förhandlingar. Du kommer att samarbeta med olika yrkesgrupper på institutionen, inom myndigheten men även med aktörer utanför myndigheten som t ex företagshälsovården. Du har erfarenhet och kunskap av arbete i olika personalsystem, vi använder Primula och ReachMee för att nämna några system. Rällsögården är en mindre institution, vilket innebär att vi arbetar tvärfunktionellt och det kan förekomma övriga arbetsuppgifter för att stötta upp andra administrativa funktioner under frånvaro/semester.
Som ny medarbetare på SiS kommer du att genomgå SiS grundutbildning. Kvalifikationer
För att klara arbetet på bästa sätt ser vi följande krav:
• Akademisk examen inom Personal/HR eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömmer likvärdig.
• Några års erfarenhet av brett operativt HR-arbete.
• Goda kunskaper och aktuell erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning.
• Erfarenhet av att arbeta med kompetensbaserad rekrytering.
• Erfarenhet av arbete med chefsstöd i alla förekommande HR-frågor.
• Goda kunskaper i arbetsmiljölagstiftning, systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering samt erfarenhet av att arbeta med dessa processer.
Meriterande:
• Kunskaper i statlig arbetsrätt
• Kunskap i system såsom Primula och ReachMee
• Erfarenhet av arbete inom SiS
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och för att lyckas i rollen så söker vi dig som är van att arbeta konsultativt och är trygg in din arbetsroll. Du tycker om att arbeta både självständigt såväl som tillsammans med kollegor. Genom ditt arbetssätt skapar du förtroende hos de du möter utifrån din profession. Du har ett stort intresse av att hantera hela bredden av HR-frågor och har förmågan att planera, strukturera och prioritera bland arbetsuppgifter. Det är också viktigt att du har en god pedagogisk förmåga och kommunicerar på ett tydligt sätt utifrån målgrupp.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 20250921.
Tester kan förekomma i urvalsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande. För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning. Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
Statens institutionsstyrelse Kontakt
