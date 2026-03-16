HR-generalist sökes till Göteborgs Spårvägar
2026-03-16
Om jobbet
Vill du arbeta i en varierade och utvecklande HR roll, nära verksamheten, där du är ett viktigt stöd till våra chefer i deras arbetsgivarroll?
Till avdelningen HR, utbildning och kommunikation söker vi nu en HR-generalist.
Här får du möjlighet att bidra till att våra chefer får rätt förutsättningar att leda i ett samhällsviktigt uppdrag, samtidigt som du är med och utvecklar vår organisation och våra arbetssätt.
Om rollen
Som HR-generalist hos oss arbetar du nära verksamheten och är ett viktigt stöd till våra chefer i ett brett spektrum av HR frågor inom samtliga av HR s processer.
I din roll arbetar du konsultativt, pedagogiskt och proaktivt och bygger förtroendefulla relationer med våra chefer. Du jobbar även strategiskt och långsiktigt med bland annat kompetensförsörjning, chefsutveckling och organisationskultur.
Genom ditt engagemang och din rådgivning bidrar du till att cheferna känner trygghet i sin roll och kan fatta välgrundade beslut med verksamhetens bästa i fokus.
Du blir också en viktig del av vår HR-grupp, bestående av fem kollegor, där vi delar kunskap, utvecklar arbetssätt och tillsammans stärker vår gemensamma kompetens.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
- Stödja chefer proaktivt och operativt i frågor som rör arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering
- Stödja chefer i arbetet med kort- och långsiktig kompetensförsörjning
- Stötta chefer vid rekrytering och ge rådgivning vid lönesättning
- Hantera arbetsrättsliga ärenden och ge rådgivning kring lagar, kollektivavtal och interna riktlinjer
Om dig
Vi söker dig som har följande kvalifikationer
- Examen inom Personalvetarprogrammet eller motsvarande
- En bred, gedigen och generell erfarenhet av kvalificerat HR-arbete
- God arbetsrättslig kunskap, både i tolkning och tillämpning
- Erfarenhet av förhandlingar
- Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande
- Erfarenhet av arbetsmiljöarbete
- Erfarenhet av flera kollektivavtal
- Att självständigt ha drivit egna uppdrag/projekt
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och har ett konsultativt förhållningssätt. Du är pedagogisk, strukturerad och arbetar proaktivt.
Du trivs med att ta eget ansvar, är flexibel och har en god förmåga att se helheten i olika situationer. Att samarbeta och bidra till ett gemensamt uppdrag är en självklarhet för dig, och du arbetar lika bra självständigt som tillsammans med andra.
För en rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess använder vi webbaserade urvalstester. Var därför uppmärksam på din e-post, eftersom det är via den vi kontaktar dig.
Vårt föreslagna lönespann för tjänsten är 48000 - 55000 kronor.
Slutlig lön fastställs utifrån hur väl du uppfyller kraven för tjänsten.
Låter det intressant? Varmt välkommen att skicka in din ansökan.
Provanställning om sex månader tillämpas.Publiceringsdatum2026-03-16Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Du som gått vidare i rekryteringsprocessen kan efter avslutad rekrytering att bli kontaktad för en digital kandidatenkät kring din upplevelse av processen.
Till annonsförsäljare och bemannings- och rekryteringsföretag:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Göteborgs Spårvägar har upphandlade avtal.http://www.goteborgssparvagar.se/Om företaget
Göteborgs Spårvägar har satt Göteborg i rörelse sedan 1879. Med 125 miljoner spårvagnsresor per år är vi idag den största operatören av kollektivtrafik i Göteborgsregionen. Vi arbetar varje dag, året om för att ge våra resenärer en trygg och säker resa till jobb, skola och fritid. Vill du följa med på vår kvalitetsutvecklingsresa till en spårvägsresa i världsklass? Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1221".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-1355)
Göteborgs Spårvägar AB Kontakt
Madeleine Ramsmo, Enhetschef HR madeleine.ramsmo@sparvagen.goteborg.se
9801000